Avete visto cos’è successo ad Ilary Blasi dopo la prima puntata de L’Isola dei Famosi? La conduttrice ha ricevuto un ‘particolare’ premio

Ieri sera è andata in onda la prima puntata della quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. L’autentica protagonista è stata la conduttrice Ilary Blasi. Con le sue gaffe ha allietato i telespettatori. Dalla confusione tra ‘Palapa’ e ‘patata’, ai doppi sensi, fino alla sua immancabile schiettezza: Ilary è già la Queen del reality show. La conduttrice ha preso il posto di Alessia Marcuzzi, che ieri ha anche salutato in diretta. Subito dopo la puntata, però, la Blasi ha ricevuto un ‘particolare’ premio. Di seguito vi spieghiamo cos’è successo.

Ilary Blasi, ‘particolare’ premio dopo la prima puntata de L’Isola dei Famosi

La prima puntata de L’Isola dei Famosi è già stata iconica e il merito è sicuramente di Ilary Blasi. I doppi sensi hanno quasi vinto sul gioco, regalando armonia e spensieratezza. Non sono mancate ovviamente le gaffe della conduttrice, che ha confuso la ‘patata’ con la ‘Palapa’. Anche in questo caso, ovviamente, il doppio senso ha generato ilarità in studio. Subito dopo la prima puntata del reality show, la Blasi è stata raggiunta da Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia. La conduttrice ha ricevuto il prestigiosissimo Tapiro d’oro, come documentato attraverso le stories del suo account Instagram. È probabile che la trasmissione di Antonio Ricci abbia voluto omaggiare la Blasi per le sue gaffe nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi. La conduttrice, però, sembra andarne fiera e sui social ha pubblicato anche una foto in cui bacia il ‘particolare’ premio ricevuto da Valerio Staffelli.

Nel frattempo sono arrivati anche i dati d’ascolto, che premiano il programma condotto dalla Blasi. La prima puntata del reality show è partita col botto e adesso si cercherà di replicare giovedì in prima serata.