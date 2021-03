Incidente in diretta a L’isola dei famosi per Roberto Ciufoli, avvenuto durante la prova immunità.

Ieri sera è andata in onda la prima puntata de L’isola dei famosi con una nuova scoppiettante edizione condotta da Ilary Blasi. La conduttrice è accompagnata da tre opinionisti d’eccezione, ovvero Tommaso Zorzi, neovincitore del Grande Fratello Vip, Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Durante la diretta sono stati presentati i naufraghi che faranno parte del reality, e che dovranno vivere sull’isola, andando incontro a diverse difficoltà. Come abbiamo avuto modo di appurare, sono stati divisi in due gruppi. Non sono mancate fin da subito le prove, che hanno già causato qualche problema. Infatti, durante la prova immunità, il comico Roberto Ciufoli ha avuto un piccolo incidente. Ma esattamente cos’è successo? Entriamo nel dettaglio.

Isola dei Famosi, incidente per Roberto Ciufoli: cos’è successo durante la prova

Un’edizione che sicuramente non deluderà le aspettative dei telespettatori, dato che la prima puntata è stata attraversata da continui colpi di scena. L’isola dei famosi ha già conquistato il pubblico, e il tutto ovviamente si deve alla conduttrice, schietta e simpatica, ai tre opinionisti, e ovviamente anche al cast scelto, ovvero i naufraghi che sono approdati sull’isola. Ebbene, abbiamo assistito alla loro presentazione, e questi sono stati divisi in due gruppi. Fin da subito, hanno dovuto affrontare delle prove, che hanno già manifestato pienamente le qualità dei presenti. Purtroppo, durante la prova immunità Roberto Ciufoli, ha subito un incidente, dopo essersi scontrato involontariamente con Akash. A quanto pare, è stato ferito alla spalla.

L’uomo ha, comunque, portato a termine la gara, e si è poi separato dagli altri compagni di avventura per eseguire i dovuti controlli, e assicurare di non aver subito altro. Come dichiarato dall’inviato, Massimiliano Rosolino, il comico prima di approdare in spiaggia dovrà fare altri esami. Roberto fa parte del gruppo dei Rafinados, sicuramente, saprà sorprenderci e dimostrare di essere un forte naufrago.