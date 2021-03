Isola dei Famosi, le pagelle della prima puntata: Zorzi promosso, ma qualcuno non ha convinto; ripercorriamo insieme il debutto del reality.

Ci siamo! La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è partita ufficialmente. Ieri, lunedì 15 marzo 2021, è andata in onda la prima attesissima puntata del reality show di Canale 5, tra i più avventurieri della nostra tv. Tra palapa, playa, prove leader e nomination infuocate, l’Isola è iniziata col botto! Riviviamo insieme la prima puntata, provando a dare un voto ad alcuni dei protagonisti di questa nuova avventura in Honduras! Pronti a leggere le nostre pagelle isolane?

Isola dei Famosi, le pagelle della prima puntata: tutti i voti dei protagonisti

Tommaso Zorzi, voto 9

Era senza dubbio il più atteso di questa serata. A soli 15 giorni dalla finale del GF Vip, per Tommaso arriva la grande occasione in tv. Che è iniziata nel migliore dei modi: ironico, sempre sul pezzo, pungente quanto basta. Leggermente teso nella prima parte della puntata, ma si è ripreso alla grande. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci darà grandissime soddisfazioni!

Massimiliano Rosolino, voto 5,5

Alla sua prima volta nel ruolo di inviato, il debutto non è stato negativo, ma neanche super esaltante. La sua simpatia ed ironia è venuta fuori, ma solo a tratti. Come direbbe Arisa sul palco dell’Ariston: “Potevi fare di più”.

Elettra Lamborghini, voto 10 +

In un’epoca come questa, poteva mancare lo smart working all’Isola? Lo ha rappresentato alla perfezione Elettra Lamborghini, collegata in prima serata con abito super elegante in raso e pantofole a forma di unicorno (tanto non si vedono!). In pochi minuti di collegamento, ha lasciato il segno come solo lei sa fare. Noi vediamo l’ora di vederla in azione in studio. Buona guarigione!

Gilles Rocca, voto 10

Le telespettatrici dell’Isola saranno completamente d’accordo con questo voto. Il motivo? Ve lo spieghiamo con alcune immagini:

Eh si, se esistesse una fascia di Mister Naufrago, andrebbe dritta a lui.

Drusilla Gucci, voto 6

Ebbene si! Dopo solo poche ore di diretta, abbiamo la prima “esclusa” dal gruppo. Drusilla Gucci ha ricevuto una vera e propria valanga di nomination, facendo nascere in Zorzi il dubbio che i naufraghi possano essersi accordati. Sarà così o la bellissima modella è davvero poco adatta all’avventura isolana? Quel che è certo è che, come insegna il GF, l'”accanimento” contro un concorrente può renderlo simpatico al pubblico. Drusilla sarà la nuova Maria Teresa Ruta e abbatterà ogni nomination o sarà eliminata subito? Staremo a vedere!

Fariba Teherani, voto 7

Tra le più attese sui social, Faribona Nazionale è stata inquadrata poche volte, ma sono bastate per capire il potenziale. Chi l’ha seguita a Pechino Express sa quanto può essere preziosa Fariba per questo reality. Lo sa anche Giulia Salemi, che attraverso i social ha supportato la sua mamma per questa nuova avventura. E sui social, le perle di Fariba sono già virali e oggetto di meme:

Al momento su Parasite Island, non vediamo l’ora di vederla in azione in compagnia del resto dei naufraghi!

Ilary Blasi, impossibile dare un voto!

Un numero non può racchiudere la potenza di Ilary. Il pubblico la desiderava da tempo di nuovo in tv, e lei non ha deluso le aspettative. Diretta, schietta, senza filtri e senza peli sulla lingua: alle 23.00 era già seduta a terra, già piena delle scarpe col tacco! Gaffe a non finire e battute sempre pronte, ha dato il giusto spazio a concorrenti ed opinionisti per esprimersi al meglio. Solo tanti cuori per la regina de L’Isola!

E voi, avete seguito la prima puntata del reality di Canale 5? Siete d’accordo con le nostre prime impressioni su alcuni del protagonisti? Qui dalla palapa è tutto, alle prossime pagelle!