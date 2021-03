Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi: è successo subito dopo la prima puntata del reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi.

L’Isola dei famosi 2021 è ufficialmente iniziata! La nuova edizione del reality show più avventuriero della tv è partita ieri, lunedì 15 marzo 2021. La seconda puntata andrà in onda tra qualche giorno: come il GF Vip, infatti, anche l’Isola avrà il doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il giovedì. E tra le novità più attese di questa edizione c’era senza dubbio lui, Tommaso Zorzi. A soli 15 giorni dalla vittoria al GF Vip, per Tommaso è arrivata la grande occasione: il suo primo vero ruolo in tv, in una delle trasmissioni più seguite di Canale 5. Un’emozione unica per il giovane influencer, che durante la puntata, approfittando della pubblicità, ha pubblicato alcune stories su Instagram coinvolgendo anche la sua collega Iva Zanicchi, tra battute e siparietti super esilaranti. Ma è l’ultimo scatto condiviso da Zorzi dopo la puntata ad aver colpito tutti. Ecco cosa è successo al termine della serata d’esordio dell’Isola.

Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi: il messaggio social subito dopo la prima puntata

Un sogno che si realizza per Tommaso Zorzi. Dopo l’avventura al GF Vip, conclusasi con la vittoria, il giovane influencer approda all’Isola dei famosi, stavolta come opinionista. Un’emoziona unica per Tommaso, che non nasconde la sua gioia al termine del reality. Nelle sue storie, l’opinionista ha postato uno scatto che ha emozionato i fan, soprattutto per le parole allegate. “Buonanotte da un ragazzo felice che sta realizzando i suoi sogni”, scrive Tommaso nella didascalia allo scatto, in cui mostra uno sguardo stanco ma super felice.

E nella serata del debutto, Zorzi ha confermato quello che già si era capito durante i mesi al GF Vip. L'influencer è perfetto per la tv : ironico, schietto, intelligente e pungente al punto giusto. Se il buongiorno si vede dal mattino, ci darà molte soddisfazione in questa avventura all'Isola! E voi, avete seguito la prima puntata del reality show condotto da Ilary? Cosa ne pensate di Tommaso nel ruolo di opinionista?