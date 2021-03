Isola Dei Famosi, sul finire della puntata Ilary Blasi fa un ‘gesto’ che non è passato inosservato: tutti l’hanno notato.

Solanto da poche ore è terminata la prima puntata de L’Isola dei famosi, il reality presentato da Ilary Blasi ha avuto un inizio decisamente scoppiettante. La conduttrice, ha aperto la diretta salutando Alessia Marcuzzi, che negli anni precedenti ha condotto il programma. Al suo fianco, Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi, che hanno animato l’atmosfera con un certo umorismo e tanta simpatia. Come sappiamo, doveva esserci anche Elettra Lamborghini, purtroppo, l’artista ha contratto il Covid-19 e non è potuta essere presente in studio, ma presente tramite collegamento. I naufraghi sono stati presentati, tutti hanno manifestato una profonda grinta per questa nuova avventura che è cominciata. Ebbene, la prima puntata è stata un turbinio di colpi di scena; sul finire della diretta, il gesto di Ilary Blasi non è passato inosservato.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Isola dei famosi, tutti lo hanno notato: il gesto di Ilary Blasi non è passato inosservato

Una prima puntata decisamente spumeggiante questa appena trascorsa De L’Isola dei famosi. I naufraghi sono approdati, e abbiamo avuto modo, ieri, lunedì 15 marzo, di assistere alla loro presentazione. Non sono mancate fin da subito le prove, che hanno già causato diversi inconvenienti. Infatti, durante la prova immunità, il comico Roberto Ciufoli, scontratosi con Akash, ha subito un piccolo incidente, ed è stato sottoposto ai dovuti controlli. Ebbene, sul finire della puntata, la conduttrice ha compiuto un gesto che non è passato inosservato. Ilary ha salutato i telespettatori, togliendo gli orecchini scintillanti che contornavano il suo bellissimo viso, e ha dato la buonanotte.

Un gesto che ha colpito sicuramente il pubblico, e che ha manifestato pienamente la spontaneità della presentatrice. Sappiamo, la Blasi non ha mai nascosto la sua genuinità, e anche durante la diretta de L’Isola si è mostrata in tutta la sua semplicità. Ed è proprio per questo che la donna è molto apprezzata, tanto da essere una delle conduttrici più amate in assoluto. La prima puntata de L’Isola dei famosi è appena terminata, molti sono stati i tweet che hanno abbracciato la diretta, in ogni momento. Questo dimostra sicuramente il forte seguito che il programma ha già riscontrato.