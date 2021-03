L’inaspettato gesto di Tommaso Zorzi, opinionista de L’Isola dei Famosi, verso Giulia Salemi nel corso della prima puntata del reality.

L’avventura dei naufraghi famosi in Honduras è ufficialmente iniziata. Complici la brillante conduzione di Ilary Blasi e l’arguzia degli opinionisti, ieri sera la prima puntata della nuova edizione ha registrato ottimi ascolti. Anche il cast ha riservato attimi di puro spettacolo: i concorrenti hanno spiccate personalità e certamente regaleranno emozioni e colpi di scena. Tommaso Zorzi, reduce dalla vittoria al GF Vip 5, è alla sua prima esperienza come opinionista ma l’esordio è stato più che soddisfacente. Sagace e ironico, ha saputo intervenire al momento giusto, far ridere e fare ottime riflessioni. Non è sfuggito un particolare che riguarda proprio l’ex gieffino e una sua ormai ex amica ed ex coinquilina della casa del Grande Fratello. Scopriamo cosa è accaduto.

L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi: il gesto in diretta verso Giulia Salemi

Questa edizione appena iniziata ha tra i suoi protagonisti Fariba Teherani, madre della bellissima influencer italo iraniana Giulia Salemi. La donna è per il momento relegata a Parasite Island, una delle novità di quest’anno. Insieme a Ubaldo Lanzo dovrà guadagnarsi la permanenza sull’isola cercando in tutti i modi stratagemmi per la sopravvivenza. Sarà davvero esilarante vedere come se la sbrigheranno i due naufraghi, per nulla abituati alle difficoltà di una situazione così estrema. Proprio nel momento dedicato a Fariba, è accaduto qualcosa che ha destato l’attenzione di tutti. Tommaso Zorzi ha infatti rivolto un appello in diretta a Giulia, esortandola a incoraggiare la madre nell’affrontare le privazioni e i disagi che incontrerà nel corso della sua avventura in Honduras. “Vedo Fariba in una difficoltà estrema, non la vedo nel suo elemento. La vedo completamente in difficoltà. Anzi, farei un appello a Giulia, se in qualche modo può fare sentire il suo sostegno perché la vedo veramente male. Poi non c’è complicità tra Fariba e Ubaldo”, ha detto a sorpresa Zorzi.

Per ora da parte di Giulia nessuna risposta. Voi cosa ne pensate? Tra i due starà tornando il sereno dopo le loro divergenze al GF Vip?