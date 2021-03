L’Isola dei Famosi: Ilary Blasi e la sua musica leggera, anzi leggerissima

Isola dei Famosi, Ilary Blasi con Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi suonano una musica leggera, anzi leggerissima…

E’ marzo 2021, la maggior parte d’Italia è in zona rossa, il Covid è ancora qui e siamo tutti incollati alla tv perché inizia L’Isola dei Famosi. Ci dimentichiamo, per un po’, di tutto quello che succede fuori, appena fuori dalle nostre case o magari anche nella stanza accanto e mettiamo su un po’ di musica leggera, anzi leggerissima. Quella che suonano Ilary Blasi, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi in questa nuova edizione dell’isola più famosa dell’Honduras. Il programma ha inizio a suon di gaffe e momenti di pura ilarità e sembra che gli italiani non aspettassero altro. Un format di 15 anni vecchio, come direbbero gli inglesi, ma che non è mai stato così atteso. Diciamo la verità: quanto ci mancavano? Ci mancava l’autenticità e il divertimento non forzato ma spontaneo come non mai.

Isola dei Famosi, Ilary Blasi e la sua musica leggerissima

E’ musica leggera, anzi leggerissima, quella di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. La suona con Zorzi e Zanicchi opinionisti. Il lunedì sera degli italiani è all’insegna della leggerezza, della ‘voglia di niente’. Cosa ci si aspettava da questo programma? Boh… in effetti, niente. Niente di più. Eppure l’impressione è proprio che in tanti lo aspettassero per staccare la spina, buttarsi sul divano come un sacco di patate e perdersi nell’ilarità offerta gratuitamente da Canale 5. Gaffe a bizzeffe, come patate in un campo aperto. Doppi sensi offerti su piatti d’argento dalla sottile ironia di Tommaso Zorzi. La Zanicchi che non si smentisce mai e mette in scena tutto il suo carattere che per il divertimento è una garanzia, ormai.

Un po’ come se i veri concorrenti, i veri protagonisti di questa isola siano stati gli opinionisti più che i concorrenti stessi. Concorrenti che, per carità, hanno ancora molto da dimostrare e tutto il tempo possibile. Ma per ora, va sottolineato, sono stati un po’ eclissati da uno studio infuocato da Blasi, Zorzi e Zanicchi, un tridente che metterebbe in imbarazzo anche quello della più forte squadra di calcio. Un tridente che, in realtà, doveva essere un quartetto a cui avrebbe dovuto prendere parte anche Elettra Lamborghini. Che però, intanto, nonostante alle prese col Covid, si è collegata da casa mostrando le ciabattine diversamente sobrie e tutti i suoi sorrisi che spiccatamente esprimono simpatia. L’Isola dei Famosi è musica leggera, anzi leggerissima.