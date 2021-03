L’Isola dei Famosi, splendida notizia dopo il debutto: cosa è successo all’indomani della prima puntata.

È andata in onda ieri la prima attesissima puntata di questa nuova edizione de L’Isola dei famosi. Dopo ben sei mesi di GF Vip, gli amanti dei reality sono pronti a rituffarsi in questa nuova avventura. I naufraghi sono approdati in Honduras e, dallo studio, Ilary Blasi, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi hanno commentato le loro vicende. In collegamento Elettra Lamborghini, bloccata a casa causa Covid, ma che arriverà presto in studio. Tra prove leader e nomination infuocate, la prima puntata del reality show è stata già esplosiva. Ma quante persone l’hanno seguita? Ecco i dati di ascolto di ieri, che hanno fatto parecchio piacere a Tommaso Zorzi, new entry del cast. Diamo un’occhiata.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

L’Isola dei Famosi, splendida notizia dopo il debutto: gli ascolti della prima puntata

Buona la prima. L’Isola dei famosi 2021 è partita ieri, lunedì 15 marzo 2021, ed è stata seguita da 3.602.000 spettatori, pari al 21,68% di share. A vincere la serata è stata la fiction di Rai Uno Makari, con 6.744.000 mila spettatori (28,08%), ma per il reality di Canale 5 è un buon risultato, considerando i dati dell’ultima edizione. A riportare la notizia, con tanto di We are the Champions dei Queen in sottofondo è stato Tommaso Zorzi, uno degli opinionisti di questa edizione. Reduce dalla vittoria al GF Vip 5, arrivata solo 15 giorni fa, il giovane influencer sta realizzando il suo sogno di lavorare in tv. E non nasconde il suo entusiasmo dopo il debutto:

Gli ascolti cresceranno dopo la prima puntata? Staremo a vedere! Il secondo appuntamento con l’Isola arriverà solo tra pochi giorni: come per il GF Vip, anche il reality condotto da Ilary Blasi andrà in onda due volte a settimana, ogni lunedì ed ogni giovedì. I naufraghi sono già belli carichi: se il buongiorno si vede dal mattino, ne vedremo delle belle! E voi, avete seguito la serata d’esordio del reality show?