L’Isola dei Famosi, piccolo incidente di percorso accaduto in diretta: Ilary Blasi stenta a crederci, cos’è esattamente successo.

Sapevamo che sarebbe stata una puntata davvero imperdibile de L’Isola dei Famosi. E, in effetti, è stato proprio così. Per la prima volta in assoluto al timone dell’adventure reality di Canale 5, la conduttrice romana ha saputo regalarci delle ore di diretta davvero incredibili. Perché lo diciamo? Beh, la risposta è davvero semplice: ricca di emozioni e, soprattutto, di risate, L’Isola dei Famosi è partita davvero col botto. Certo, non sono mancati attimi di suspense, avete ragione. E con questo termine facciamo esattamente riferimento non soltanto alla confessione drammatica di Akash, ma anche ad alcuni piccoli imprevisti accaduto in diretta. In primis, quindi, il ritardo dell’elicottero con i primi naufraghi a causa del troppo vento. Fino a quello che di cui vi andremo a parlare tra poco. Fortunatamente, non è successo affatto nulla di grave, sia chiaro. Fatto sta che il momento, in un vero e proprio batter baleno, è diventato virale. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

L’Isola dei Famosi, piccolo inconveniente in diretta: cos’è successo

Oltre alle due fazioni dei ‘Rafinado’ e ‘Burinos’ che vivranno su un’isola deserta in Honduras, vi è anche un’altra clamorosa novità di quest’anno a L’Isola dei Famosi: Parasite Island. Abitata da due aspiranti naufraghi, Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, la piccola isoletta sarà una sorta di purgatorio prima di passare alla vera e propria isola. È proprio qui che, infatti, i due aspiranti si giocheranno il tutto e per tutto delle loro esperienza. Sapete, però, cos’è successo ai due simpaticissimi naufraghi ancora prima di approdare sulla terraferma? Vi sveleremo ogni cosa, ovviamente. Anche se, vi anticipiamo, si tratta di un vero e proprio piccolo incidente di percorso. Guardare per credere!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Avrebbero dovuto raggiungere la terraferma mediante questa piccola barchetta di legno. Ma, appena salito il costumista, essa si è completamente capovolta. Determinando, quindi, la caduta dei due naufraghi in mare. Inutile a dirvi, ovviamente, che la reazione di Ilary Blasi è stata più che immediata.

Un inizio davvero scoppiettante, siete d’accordo?