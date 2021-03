Maurizio Casagrande è un attore famosissimo ed apprezzatissimo, ma sapete che lavoro faceva prima di diventarlo? Scopriamolo!

Era il momento che più aspettavamo, c’è da ammetterlo. E, finalmente, è arrivato. Questa sera, Martedì 15 Marzo, Maurizio Casagrande sarà ospite della nuova puntata di Stasera tutto è possibile. Dedicata a ‘I Grandi Miti’ e ricca di personaggi televisivi davvero eccellenti, Stefano De Martino sarà nuovamente al timone di un appuntamento più che imperdibile del suo programma del Martedì sera. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa, insieme a Francesco Paolantoni e Biagio Izzo, il grandissimo Casagrande riserverà per il pubblico italiano, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lui? In un nostro recentissimo articolo, vi abbiamo parlato della sua vita privata. E, soprattutto, della sua bellissima moglie. Siete curiosi, però, adesso di scoprire cosa facesse Maurizio prima di diventare un attore di successo? Dal punto di vista professionale e lavorativo, c’è da ammetterlo, sappiamo davvero ogni cosa. Anche perché, diciamoci la verità, la carriera del napoletano è davvero immensa. Siete curiosi, però, di sapere che lavoro prima di diventare attore? Benissimo: ci pensiamo noi! Scopriamo insieme ogni cosa.

Maurizio Casagrande, che lavoro faceva prima di diventare attore? Il ‘retroscena’

Nato a Napoli il 4 Novembre del 1961, Maurizio Casagrande è uno dei più grandi attori di sempre. Principalmente dedicatosi al teatro, ma anche colonna portante di diverse e numerose pellicole cinematografiche, l’attore napoletano decanta di un successo davvero clamoroso. Cosa sappiamo, però, esattamente su di lui? In particolare, cosa sappiamo della sua vita prima che diventasse famoso? E che, soprattutto, cavalcasse l’onda del successo con la sua bravura, professionalità e simpatia? Iniziata la sua carriera da attore un po’ per puro segno del destino, da quel momento, il buon Casagrande non si è mai più fermato. Tanto è vero che, ancora adesso, continua a decantare di un successo impressionante. E, soprattutto, di un curriculum più che invidiabile. Ecco, ma cosa sappiamo, però, della sua vita antecedente al successo? Ha sempre fatto questo, Maurizio? A quanto pare, sembrerebbe proprio di no. Prima di esibirsi, per la prima volta in assoluto, sul palco di un teatro, sembrerebbe che l’attore napoletano abbia intrapreso la carriera musicale. Non soltanto, infatti, sembrerebbe che abbia intrapreso gli studi di musica e di pianoforte, ma sembrerebbe che abbia anche formato un gruppo. Intitolata i ‘Tetra Neon’, Maurizio è entrato a fare parte proprio di questa band. Una volta scioltasi, però, non ha assolutamente abbandonato questa strada. Sembrerebbe, infatti, che abbia continuato gli studi musicali. Riuscendo, così, ad ottenere la specializzazione in pianoforte, contrabbasso e canto.

Un retroscena davvero inedito, vero? Ma voi lo sapevate?