Roberto Saviano in ospedale: “Dovrò subire un intervento”, cosa è successo; l’annuncio è arrivato qualche ora fa sui social dello scrittore napoletano.

Roberto Saviano dovrà subire un intervento a causa delle coliche renali. Ad annunciarlo è stato proprio lo scrittore napoletano, attraverso un post pubblicato sui suoi canali social ufficiali. Un post nel quale ha allegato uno scatto di un lettino d’ospedale: “Mi tocca, le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime”. In seguito, il messaggio di Saviano, condiviso qualche ora fa sui social.

Roberto Saviano in ospedale per coliche renali: “Dovrò subire un intervento”, il post sui social

“Ora dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia.” Con queste parole, Roberto Saviano, attraverso i suoi canali social, racconta ai followers lo spiacevole inconveniente. Lo scrittore partenopeo è ricoverato in ospedale a causa delle coliche renali, “implacabili e dolorosissime”. Ecco il messaggio condiviso qualche ora fa da Saviano sui social, in cui non manca una frecciatina agli “haters”:

Sia sul suo profilo Instagram che su Facebook, il post condiviso dall’autore di Gomorra è stato invaso da una valanga di messaggi di affetto di fan e volti noti dello spettacolo, che hanno voluto fare sentirgli sentire la propria vicinanza in questo momento delicato. Da Caterina Balivo all’account ufficiale della trasmissione Che Tempo Che fa, in tanti hanno fatto sentire il loro affetto al giornalista napoletano. E non possiamo che unirci a tutti loro e augurare a Roberto Saviano una velocissima guarigione.