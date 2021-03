Età, carriera, profilo Instagram e altre curiosità sul Top Model Roger Garth, ieri sera in studio nella prima puntata de L’Isola dei Famosi.

Seduto ieri sera tra il pubblico in studio della prima puntata de L’Isola dei Famosi come amico del naufrago Ubaldo Lanzo, Roger Garth è un personaggio molto conosciuto. Un volto particolare, che di certo non passa inosservato: biondo, occhi chiari e tratti decisamente perfetti, Roger Garth è un modello famosissimo ma non solo. Nato a Roma il 18 ottobre del 1980 (come riportato da molti siti statunitensi) è anche un attore, doppiatore ed opinionista tra i più noti. L’abbiamo visto spesso infatti nei salotti televisivi di Barbara D’Urso e i suoi interventi non lasciano certo indifferenti. Intelligente ed arguto, Roger non ha peli sulla lingua, dote che mette a frutto benissimo quando è chiamato in tv a dire la sua su qualche argomento. Noto per essere anche il primo modello androgino italiano, è molto riservato sulla sua vita privata. Non ha mai rivelato infatti l’identità dei suoi genitori. Secondo alcuni rumors, pare che suo padre sia un uomo molto importante nell’ambiente del cinema americano e che la madre sia francese. Vediamo nel dettaglio le tappe della sua straordinaria carriera. A proposito, sapete come è cominciata?

Roger Garth, dagli esordi alla fama: la carriera del super modello

Famoso sia in Italia che all’estero, Roger Garth inizia a introdursi nel mondo dello spettacolo fin da piccolissimo. Il debutto avviene negli Stati Uniti, nel programma per ragazzi The Mickey Mouse Show con altri due futuri mostri sacri dello spettacolo, Britney Spears e Justin Timberlake. Con una bellezza così rara, Garth inizia ad avere successo come modello sfilando per prestigiose firme come Prada e Calvin Klein. Creatore di un suo marchio di abiti, Kinship, la lavorato anche in tv. Ricordiamo il programma ‘Brand New’, che ha condotto su MTV fino al 2003. A partire dal 2006 è stato una presenza fissa nel programma di LA7 ‘Markette’ e poi del ‘Chiambretti Night’ su Mediaset. Roger ha fatto anche esperienza come doppiatore di cartoni animati come ‘Alvin SuperStar’. Potete seguirlo sulla sua pagina Instagram che vanta quasi 105mila follower.

Ora che il suo amico Ubaldo è un concorrente de L’Isola dei Famosi, potremo rivedere Garth durante le puntate del reality in prima serata.