Sapete chi si nasconde dietro il Panda, la mascotte di Stasera tutto è possibile? Parliamo di Egon, il famoso ballerino, ex di Amici di Maria De Filippi.

Torna questa sera di martedì 16 marzo 2021 lo show condotto da Stefano De Martino! ‘Stasera tutto è possibile’ arriva su Rai Due come di consueto alle 21.20 per regalare risate ed intrattenimento ai telespettatori italiani! ‘I grandi miti’ sarà il tema di questa serata che vedrà ospiti magnifici! Maurizio Casagrande, Gianluca “Scintilla” Fubelli, Valeria Graci, Mariano Bruno, Carolina Rey e Madalina Ghenea sono attesi questa sera ed ovviamente non mancheranno i due veterani: Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Saranno presenti i Gemelli di Guidonia e come ogni settimana anche il Panda, la mascotte del programma. Ma sapete chi si nasconde dietro il mega pupazzo? Un noto ballerino che ha partecipato anche al famosissimo talent, Amici di Maria de Filippi! Ecco di chi vi stiamo parlando.

Stasera tutto è possibile torna in tv martedì 16 marzo e come sempre vedrà sul suo palco anche la mascotte, il Panda! Ma voi sapete chi si nasconde dietro la maschera? Il mega animale è animato dal ballerino Egon Polzone! Il giovane ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2016! Nato a Salerno, vive a Roma: ha iniziato a studiare danza da adolescente.

Egon non lavora solo per Rai Due, nello show di Stefano De Martino, ma è stato ballerino per Vieni da me, su Rai Uno, ed anche per il Cirque du Cirill, la tournée di Gabriele Cirilli. Sui social, Egon conta più di 4 mila follower e mostra sempre i suoi lavori! Ha collezionato diverse esperienze televisive anche in Domenica In, Sarabanda e Tu Si Que Vales! Insomma, il celebre ballerino è la mascotte del programma: in tantissimi si sono chiesti chi si nascondesse lì sotto. Vi abbiamo spazzato via ogni dubbio!