Chi è Ciro Cino, il pianista di Stasera tutto è possibile: vi sveliamo qualche curiosità sul maestro dello studio di Rai Due!

Stasera tutto è possibile torna in tv con il settimo appuntamento! Martedì 16 marzo lo show condotto da Stefano De Martino regalerà come sempre tantissime risate! Su Rai Due, a partire dalle 21.20 sul palco di STEP ospiti sensazionali intratterranno il pubblico del secondo canale Rai. Il tema della puntata di questa sera è I grandi miti: sarà come sempre una serata all’insegna del buonumore con giochi e prove divertenti! Ma chi ci sarà stasera in puntata? Oltre ai veterani Biagio Izzo e Francesco Paolantoni, ci saranno Maurizio Casagrande, Gianluca Scintilla Fubelli, Valeria Graci, Mariano Bruno, Carolina Rey e Madalina Ghenea. Ovviamente, non mancherà Vincenzo De Lucia, il comico ed imitatore che questa sera vestirà i panni di Maria De Filippi! All’elenco manca qualcuno, il pianista! Chi è che regala musica incredibile nello show di Stefano de Martino? Ciro Cino è il maestro che accompagna alcuni giochi che richiedono una melodia! Vi parliamo un po’ di lui.

Stasera tutto è possibile, Ciro Cino: sapete chi è il pianista del programma?

Ciro Cino è il pianista di Stasera tutto è possibile! Stefano De Martino, conduttore dello show, lo presenta ogni sera quando si deve mettere all’opera: Ciro accompagna i giochi musicali con il suo pianoforte! Ciro è un pianista, tastierista, compositore ed autore napoletano! Il suo canale Facebook ci rivela che vive a Portici, in provincia di Napoli, ed è sposato dal 2015 con Rosa Esposito. La coppia regala esibizioni magnifiche voce e piano sui loro canali social. Proprio insieme alla moglie ha realizzato un album ‘Clair De Lune‘ presente su Spotify. Ciro ha studiato pianoforte al Conservatorio di Napoli ed ha collaborato con famosi maestri. Eccolo, all’opera, nel programma comico in onda tutti i martedì su Rai Due!