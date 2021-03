Stefania Orlando rompe il silenzio su Maria Teresa Ruta: cosa è successo dopo il GF Vip tra le due concorrenti?

È stata una delle protagoniste assolute dell’edizione appena terminata del GF Vip 5. Parliamo di Stefania Orlando, terza classificata alle spalle solo del vincitore Tommaso Zorzi e il secondo Pierpaolo Pretelli. Un percorso bellissimo, quello di Stefania nella casa più spiata della tv, durante il quale ha conquistato una vera e propria schiera di fan: per gran parte dei pubblico è stata lei la “queen” di questa edizione. E in un’intervista a Fanpage.it, la Orlando ha parlato di alcuni suoi ex coinquilini della casa, tra cui Maria Teresa Ruta. Tra le due concorrenti, in casa, si è creato un forte rapporto di amicizia, che, però, ha subito una battuta di arresto nelle ultime settimane del reality. Cosa è successo al termine del programma tra le due? A raccontarlo è stata proprio Stefania Orlando, ecco le sue parole.

Stefania Orlando rompe il silenzio su Maria Teresa Ruta: hanno chiarito dopo il GF Vip? Tutta la verità

Per i fan erano le “sciure” del GF Vip 5. Parliamo di Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, che nella casa più spiata della tv si sono supportate e volute bene per tutto il corso del reality. Nelle ultime settimane, però, qualcosa sembrava essersi rotto. E ora che il programma è terminato in tanti si chiedono cosa sia successo tra le due: c’è stato un chiarimento? A spiegarlo è stata la Orlando in un’intervista a Fanpage. La splendida conduttrice ha dichiarato di non aver ancora sentito Maria Teresa da quando è uscita dalla casa. “Sono passate solo due settimane, probabilmente ci vuole un periodo di detox da tutto quello che è successo”, spiega Stefania, che aggiunge che una telefonata si può fare da entrambe le parti, ma che evidentemente nessuna delle due ne ha ancora sentito l’esigenza. “Non ho nulla contro di lei, ci sono state cose che ho letto che posso non aver condiviso, ma quanto sono significa che vanificheranno il rapporto che abbiamo avuto”.

Insomma, il chiarimento tra Stefania e Maria Teresa non è ancora arrivato, ma a quanto pare le due ex gieffine stanno aspettando solo il momento giusto. “Ci risentiremo sicuro, magari in un momento in cui saremo più serene e predisposte a risentirci”, conclude la Orlando. E voi, cosa ne pensati della dichiarazioni di Stefania?