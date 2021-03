Tommaso Zorzi, colpo di scena: le parole su Giulia Salemi spiazzano tutti; ecco cosa ha dichiarato a Chi.

Amicizia al capolinea tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi? Come tutti sanno, i due ex concorrenti del GF Vip si conoscevano da diversi anni, prima di incontrarsi nella casa più spiata della tv. L’esperienza nel reality di Canale 5, però, non ha fatto bene al loro rapporto, che, tra liti e incomprensioni, si è incrinato sempre di più. Ad oggi, pare che gli ex gieffini non si parlino neanche più: a confermare la ‘rottura’, il fatto che Tommaso abbia smesso di seguire su Instagram la Salemi. Un gesto che, per molti, ha significato una chiusura definitiva da parte del nuovo opinionista dell’Isola dei famosi. Poco fa, però, un nuovo colpo di scena. Intervistato da Chi, Tommaso si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che non sono passate inosservate e che riguardano proprio la bellissima influencer italo persiana. Scopriamo di più!

Tommaso Zorzi, colpo di scena: le parole su Giulia Salemi sono inaspettate, pace in arrivo?

C’è possibilità che Tommaso Zorzi e Giulia Salemi chiariscano dopo le turbolenze nella casa del GF Vip? Fino a poco fa, la Salemi si era mostrata aperta ad un possibile confronto con l’amico, spendendo anche belle parole in merito alla sua nuova avventura a L’Isola dei famosi. Chi non sembrava intenzionato a chiarire, invece, era proprio Tommaso. Questo, però, fino a poco fa. Intervistato in diretta Instagram da Chi, il vincitore del GF Vip ha parlato proprio della possibilità di un riavvicinamento con la Salemi. Lo ha fatto col giornalista Valerio Palmieri, che qualche giorno fa ha intervistato proprio Giulia. Quando Valerio ha espresso il desiderio di fare da paciere tra i due “ex” amici, Tommaso ha risposto: “Magari accadrà, magari accadrà…Noi la aspettiamo in studio!”. Nel cast dell’Isola dei famosi, infatti, c’è anche Fariba Tehrani, mamma della Salemi e Giulia, quindi, potrebbe presto apparire nello studio del reality. Quel che è certo è che le parole di Tommaso hanno fatto pensare ad un possibile riavvicinamento. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà!

E voi, avete seguito la prima puntata dell’Isola dei Famosi? I colpi di scena sono stati già tantissimi! La prossima andrà in onda giovedì sera, su Canale 5. Non perdetevela!