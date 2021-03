Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo insieme dopo il GF Vip: dove li vedremo; la notizia fa impazzire i fan della coppia Zorzando.

Sono stati due tra i protagonisti della quinta edizione del GF Vip 5 e ,non a caso, uno il vincitore e l’altra si è classificata terza. Parliamo di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, la mitica coppia “Zorzando”, che ha fatto ridere, sognare ed emozionare i telespettatori del reality show di Canale 5. Un percorso splendido, quello dei due concorrenti, che si sono sostenuti a vicenda dal primo all’ultimo giorno di questi mesi nella casa. E, ora che il reality è terminato, i due ex concorrenti continuano a volersi bene. Si sono visti già più volte, oltre che sentirsi sempre al telefono, ma per i fan c’è una bellissima sorpresa! Li rivedremo presto insieme in un programma, ecco quale!

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando di nuovo insieme dopo il GF Vip: arriva il programma online sull’Isola dei Famosi

Fan dei Zorzando, splendide notizie per voi! La vostra coppia del cuore sta per riunirsi. I due amatissimi concorrenti del GF Vip 5 si sono già rivisti più volte al termine di questa edizione del reality, ma preso li vedremo insieme anche in un programma? Di cosa parliamo? Della trasmissione online che Tommaso Zorzi condurrà di pari passo alla nuova edizione dell’Isola! Il giovane influencer non sarò infatti soltanto opinionista, ma condurrà anche un programma online, visibile sul sito Mediaset, che parlerà proprio del reality show ambientato in Honduras. Ebbene, in un’intervista a Chi, Stefania Orlando ha lasciato intendere che sarà ospite di una delle puntate della trasmissione di Zorzi. Insomma, una reunion super attesa, a cui i non vedono l’ora di assistere!

E voi, avete seguito la prima puntata de l’Isola dei famosi? Cosa ne pensate di Tommaso Zorzi in questo ruolo inedito di opinionista? A noi è piaciuto davvero tanto!