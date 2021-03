Anticipazioni Uomini e Donne martedì 16 marzo: ecco cosa accadrà nella puntata in onda oggi, come di consueto, su Canale 5.

Oggi, martedì 16 marzo, è attesa una nuova puntata di Uomini e Donne. Il secondo appuntamento settimanale con il dating show regalerà come sempre tanto intrattenimento agli italiani. A partire dalle ore 14.45 Maria De Filippi entra in studio e si dedica ai suoi protagonisti. Ieri, lunedì 15 marzo, abbiamo assistito al confronto tra Alessandro e Maria, di Luca e Antonella e poi…Samantha, la tronista, ha confessato di essere attratta da Gero, Cavaliere del Trono Over. Cosa ci aspetta invece nella puntata di oggi? Secondo le anticipazioni, dovrebbe andare in onda oggi la puntata registrata lo scorso 3 marzo!

Uomini e Donne, Anticipazioni 16 marzo: Gemma protagonista, lascerà tutti senza parole

Dopo la confessione di Samantha Curcio che ha rivelato di esser attratta da Gero Natale, Cavaliere del Trono Over, è in arrivo una nuova puntata del dating show. Uomini e Donne oggi dovrebbe mandare in onda la registrazione del 3 marzo: l’appuntamento dunque dovrebbe aprirsi con una sfilata femminile che sarà, senza dubbio, ricca di colpi di scena! La protagonista dovrebbe essere come sempre Gemma Galgani che dovrebbe trasformarsi in Charlize Theron! In studio si accenderà una furiosa lite tra la Dama del Trono Over e la sua ‘nemica’, Tina Cipollari, opinionista del programma. La sfilata però, secondo le anticipazioni, dovrebbe essere vinta da Sabina Ricci.

Il Vicolo delle News riporta i dettagli della registrazione della puntata avvenuta il 3 marzo: oltre la sfilata, Gemma dovrebbe avere un confronto con Cataldo. Il Cavaliere vorrebbe a quanto pare uscire insieme a lei dal programma: dovrebbe fare una confessione davvero spiazzante. Gemma, secondo le anticipazioni, dovrebbe rifiutare la proposta. Spazio anche al Trono Classico? Gero e Samantha usciranno insieme? Non ci resta che attendere le 14.45 per scoprire cosa accadrà oggi!