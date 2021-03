Valeria Graci, avete mai visto la mamma della simpaticissima comica? Spunta lo scatto sui social: da non credere, sono identiche.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Valeria Graci. Conosciuto dal pubblico italiano per la sua immensa simpatia, la bellissima comica milanese decanta di un successo davvero clamoroso. Entrata a fare parte del mondo dello spettacolo con il duo ‘Katia e Valeria’, la simpaticissima Graci ha saputo conquistare l’interesse e l’attenzione su di sé. Tanto è vero che ancora adesso, nonostante il duo comico si sia sciolto da diversi anni, continua a riscuotere un clamore davvero incredibile. E, badate bene, non siamo i soli a dirlo. Anzi, a testimoniarcelo e a confermarcelo è il numero di followers che sul suo canale Instagram ufficiale la Graci conta. Attivissima e seguitissima sui social, Valeria è la vera e propria regina indiscussa del famoso social network. Cosa sappiamo, però, su di lei? Ad esempio, avete mai visto la sua mamma? Tranquilli, ci pensiamo noi! Sul suo profilo Instagram, infatti, è spuntata proprio una fotografia in compagnia della bellissima donna. Volete vederla anche voi?

Valeria Graci, avete mai visto la sua mamma? È bellissima come lei

Questa sera, Martedì 16 Marzo, Valeria Graci sarà una delle protagoniste indiscusse della nuovissima puntata di Stasera tutto è possibile. Ospite del programma di Stefano De Martino insieme a tantissimi altri ospiti davvero incredibili, la comica milanese si destreggerà tra le ‘ardue’ prove del famoso programma di Rai Due. In attesa, però, di poterla vedere in azione e di poterci divertire anche noi con lei, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su di lei? In Particolare, ad esempio, avete mai visto la sua mamma? Ebbene: se siete curiosi, provvederemo noi ad esaudire ogni vostro desiderio. Attraverso il suo canale Instagram, la Graci è solita condividere scatti che la ritraggono in compagnia di sua madre. Questo che vi mostreremo tra poco, però, ha maggiormente catturato la nostra attenzione. Non soltanto per la bellezza spropositata delle due donne, ma anche per l’impressionante somiglianza. Diamoci uno sguardo insieme.

Eccole qui, Valeria Graci e la sua mamma. Le due donne, bisogna ammetterlo, sono due vere e proprie gocce d’acqua, vero?