Attraverso una serie di Instagram Stories, Alessandro Borghese ha annunciato ai suoi sostenitori di essere positivo al Covid: come sta.

È trascorso poco più di un anno da quando, per la prima volta, il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre vite, sconvolgendole completamente. Eppure, da quel momento, poco o nulla è cambiato. Certo, ci sono stati segnali di lenta ripresa e l’inizio della campagna di vaccinazione, è vero. Ma, purtroppo, adesso possiamo dire di essere nel pieno della terza ondata di virus. Le gente continua ad ammalarsi, a contagiarsi e, purtroppo, anche a morire. Tra coloro che sono risultati positivi proprio in questi ultimi giorni, c’è anche quello del simpaticissimo Alessandro Borghese. Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories, lo chef e conduttore televisivo ha annunciato ai suoi sostenitori di essere risultato anche lui positivo al Covid. E di essere esattamente al quinto giorno di quarantena. ‘È il quinto giorno che sono chiuso nel mio bunker’, dice Alessandro Borghese con la sua classica ironia. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: come sta? Che sintomi ha il simpaticissimo chef? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è proprio il diretto interessato a svelare ogni cosa.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui

Alessandro Borghese positivo al Covid: i sintomi e come sta

Sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che, dall’inizio della pandemia, sono risultati positivo al Covid. Tra questi, in questi ultimi giorni, spunta anche il nome di Alessandro Borghese. Proprio qualche ora fa, attraverso una serie di Instagram Stories caricate sul suo canale social ufficiale, il famosissimo chef e conduttore televisivo ha raccontato al suo pubblico di Instagram di essere risultato anche lui positivo al covid. Una notizia davvero inaspettata, da come si può chiaramente. E che è stato proprio il diretto interessato a voler condividere con il suo pubblico social. Proprio ieri mattina, infatti, il simpaticissimo Borghese ha dato questa notizia. Ed ha, ovviamente, voluto prontamente tranquillizzarli, svelando loro di stare bene. ‘Mi sento tutto acciaccato, con le ossa rotte e con la testa che mi gira, ma qualcosa di buono l’ho imparato’, ha detto Alessandro al suo pubblico. Raccontando, quindi, di non avere sintomi ‘importanti’, ma di aver imparato anche molto da questa quarantena. ‘La natura non ha più segreti per me’, ha continuato a dire il conduttore televisivo con la sua solita ironia. ‘Spero di lavarmelo immediatamente da mezzo perché dovrò sostituirmi i reni. Non so più come posarmi sul letto. Ma a prescindere da questo sono piuttosto fortunato. Quindi, va bene così’, ha concluso Alessandro Borghese queste sue Instagram Stories.

Fortunatamente, seppure positivo al Covid, Alessandro Borghese sta bene. Auguriamo a lui, così come a tutti coloro che hanno contratto il virus, una velocissima guarigione.