Amici, splendida notizia per i fan del programma: è stata appena annunciata sul profilo ufficiale, cosa accadrà sabato 20 marzo.

Siamo arrivati alla fase Serale dell’amatissimo talent show Amici di Maria De Filippi, infatti, come ormai è noto, sabato 20 marzo ci sarà la prima puntata. I ballerini e cantanti hanno tutti superato il primo step, e come sappiamo sono arrivati al Serale. Sono state formate delle squadre, esattamente tre, e i professori hanno scelto gli allievi che fino a questo momento del loro percorso hanno accompagnato, riunendosi, nel medesimo gruppo, un professore di danza e uno di canto. Ebbene, ma cosa succederà esattamente sabato 20 marzo? Da pochissimo, sul profilo ufficiale di Amici, è stato pubblicato un post che sicuramente renderà entusiasti i tantissimi fan della trasmissione: di cosa si tratta? Seguiteci!

Amici è un talent show che da anni conquista i telespettatori, risultando sicuramente uno dei programmi più visti in assoluto, e soprattutto più amati. Condotto da Maria DE Filippi, accoglie nella scuola più spiata d’Italia, ballerini e cantanti, che vengono seguiti durante il loro percorso da eccellenti professori di canto e di danza. La prima fase è stata superata, e come ormai sappiamo, tutti i ragazzi sono riusciti ad arrivare al Serale, supportati dai loro maestri. La prima puntata del Serale andrà in onda, sabato sera, esattamente il 20 marzo, e sarà sicuramente ricco di colpi di scena. Ma da pochissimo, sul profilo ufficiale del talent, è apparso un post che renderà i fan della trasmissione davvero entusiasti. Ebbene, a quanto pare, come riportato, sabato, non solo ci sarà la puntata serale del talent, alle 21. 20, ma Amici ci allieterà con un doppio appuntamento, alle ore 14.10, su canale 5.

La notizia di questo doppio appuntamento renderà sicuramente i fan del talent ancora più felici, dato che non vedono l’ora di immergersi nelle performance dei ragazzi presenti. Ballerini e cantanti ci conquisteranno, ancora una volta, come hanno fatto già in precedenza, con il loro talento. E allora, tutti sintonizzati su canale 5, sabato 20 marzo, alle ore 14.10, e in seguito, in serata, per assistere alla prima puntata del Serale.