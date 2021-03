Andrea Zelletta intervistato da SuperGuida Tv, ha lanciato una pronta frecciatina ad un ex concorrente.

Il Grande Fratello Vip è terminato da qualche settimana, a trionfare Tommaso Zorzi, che ha conquistato il primo posto, scontrandosi al televoto con Pierpaolo Petrelli. Il reality ha avuto un incredibile successo, e ovviamente il forte seguito del programma si deve ai concorrenti che hanno fatto parte di questa scoppiettante edizione. Tutti, a loro modo, hanno dato qualcosa alla trasmissione, e tutti, bisogna ammetterlo, sono oggi amatissimi dai telespettatori. Tra i protagonisti del GF Vip, c’è sicuramente Andrea Zelletta, che in casa ha vissuto momenti toccati dalla spensieratezza, e momenti di grande turbamento. In particolare, ricorderemo quando, Dayane Mello, aveva affermato delle insinuazioni su Natalia Paragoni, fidanzata di Zelletta. Quest’ultimo, intervistato da SuperGuida Tv, sembrerebbe aver mandato una frecciatina proprio alla modella.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Andrea Zelletta senza freni: la frecciatina contro l’ex concorrente è pungente

Ebbene, in questi mesi, l’attenzione è stata rivolta certamente al Grande Fratello Vip, infatti, ci sono stati all’interno del reality dei veri colpi di scena che hanno mandato letteralmente in visibilio i migliaia di fan del programma. Tutti i concorrenti hanno dato a loro modo qualcosa al pubblico, che li ha seguiti fin dall’inizio. Ebbene, tra di loro, spicca certamente Andrea Zelletta, conosciuto ad Uomini e Donne, il suo successo è proseguito anche fuori, tanto da arrivare dritto nella casa del GF Vip. Andrea, durante il suo percorso, ha avuto dei momenti di forte turbamento. Infatti, come ricorderemo, Dayane Mello, aveva espresso alcune insinuazioni che riguardano la fidanzata di Zelletta. Proprio a tal proposto, l’ex concorrente ha voluto dire la sua. Intervistato da SuperGuida Tv, ha manifestato il suo pensiero, lanciando, sembrerebbe una pungente frecciatina. “Il periodo più complicato è stato quello delle festività natalizie, quando determinate persone all’interno della casa hanno iniziato a raccontare bugie sputando m*** sul mio rapporto con Natalia. Non ho mai dubitato della mia ragazza…. una persona che pur di avere visibilità ha tirato in ballo me inventando gossip finti con l’intenzione di portare scompiglio“.

Ebbene, Zelletta ha così espresso chiaramente il suo pensiero, senza peli sulla lingua, lasciandosi andare ad un lungo racconto. Ma non solo, infatti, riferendosi a Giulia Salemi, quando la donna aveva fatto polemica ironizzando sul fatto che pur non essendo il concorrente forte sia riuscito ad arrivare in finale, ha detto: “Sono convinto che abbia rosicato”.