Anticipazioni della puntata di Uomini e Donne di Mercoledì 17 Marzo: decisione ‘choc’ di Gemma Galgani, cosa accadrà ancora?

Una nuova puntata di Uomini e Donne andrà in onda anche oggi, Mercoledì 17 Marzo. Cosa succederà, però? Stando a quanto si legge dalle anticipazioni, sembrerebbe proprio che accadrà davvero di tutto. E che, come al suo solito, la protagonista sarà sempre lei. Stiamo parlando di Gemma Galgani. Dopo averla vista nel corso della sfilata vestita tutta di dorato, sembrerebbe che la dama torinese si metterà al centro studio per comunicare una vera e propria decisione choc. Si, avete letto proprio bene: la simpaticissima Galgani sarà la protagonista di un momento davvero irripetibile. E che, da come si può chiaramente comprendere, lascerà di sasso davvero tutti. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: di che cosa stiamo parlando esattamente? O, per meglio dire, cosa avrà mai deciso la bellissima dama torinese? Siete proprio curiosi di saperlo?

Uomini e Donne, anticipazioni del 17 Marzo: la decisione di Gemma

Cosa accadrà, quindi, nel corso della puntata di Uomini e Donne di Mercoledì 17 Marzo? Come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che assisteremo ad una vera e propria decisione choc di Gemma Galgani. Da quanto si legge da queste ultime anticipazioni, infatti, sembrerebbe che, subito dopo la sfilata e l’annuncio del nome della vincitrice, la dama torinese si metterà al centro dello studio televisivo. E rivelerà a tutti i presenti di volere concludere la sua conoscenza con Cataldo. Al momento, non sappiamo ancora per quale motivo la dama torinese abbia deciso di prendere questa decisione. Fatto sta che, senza alcun dubbio, la Galgani lascerà tutti senza parole per queste sue clamorose parole. Al momento, non sappiamo se verrà affrontato anche qualche altro argomento. Non sappiamo, infatti, se la puntata odierna si concentrerà interamente su Gemma Galgani e il suo pretendente, oppure si affronterà anche il discorso tra Samantha Curcio, la nuova tronista, e il cavaliere Gero. Insomma, come al solito, sarà una puntata tutta da scoprire.

Domani non andrà in onda

Carissimi telespettatori, godetevi questa puntata di Uomini e Donne. Perché? Beh, la risposta è davvero semplice: domani non andrà in onda. Come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, in occasione della giornata nazionale della vittime di Covid, Mediaset ha deciso di non mandare in onda né uomini e donne e né il daytime di Amici.

Una brutta notizia, non c’è dubbio. Però, la motivazione, diciamoci la verità, è più che valida.