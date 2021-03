Intervistata dal Corriere della Sera, Arisa commenta la fine della storia con Andrea Di Carlo dopo le ultime affermazioni di lui.

Tra Arisa e Andrea Di Carlo, suo fidanzato ufficiale da sei mesi, è finita. La celebre cantante reduce dall’ultimo Festival di Sanremo, era stata intervistata da Mara Venier durante l’ultima puntata di Domenica In e molti avevano notato che non aveva mai fatto il nome del compagno. Sarebbe stata proprio quell’occasione ha determinare con certezza la conclusione della storia. Proprio ieri infatti Andrea Di Carlo aveva pubblicato sul suo profilo Instagram delle considerazioni al riguardo, annunciando che il progetto delle nozze a settembre è ormai annullato. “Lui si è arrabbiato molto perché a “Domenica in” non ho pronunciato il suo nome mentre parlavo con Mara Venier della mia vita. Ma io gli ho sempre chiesto riservatezza, lui invece ha sempre raccontato tutto di noi. Io ho messo anche delle stories su Instagram , perché altrimenti lui sosteneva che non lo amavo abbastanza, che mi vergognavo di lui. Ma non è così. Semplicemente le relazioni quando sono sovraesposte finiscono”, ha spiegato Arisa al Corriere.

Arisa e Andrea Di Carlo, storia finita: “Non sono nata per fare quello che voleva lui”

Ricordiamo che era stato proprio Andrea ad introdurre Arisa come insegnante ad Amici. L’uomo infatti si occupa delle sue relazioni con i programmi tv. Pare quindi che Arisa sia stata restia a sposarsi dopo pochi mesi di fidanzamento. “Penso che nell’amore occorra saper aspettare. Io ho impegni importanti. Quando ti metti con una cantante devi sapere che ci sono impegni da rispettare. È vero che quando ci siamo conosciuti io ero più libera, ma comunque lui è sempre stato frettoloso, e io mi sono fatta trascinare. Lui è una persona straordinaria, divertente , generosa, ma dopo 6 mesi è presto decidere di convolare a nozze. Io, con amore, ho cercato di fargli capire che era troppo presto. Gli sono stata vicina, ma di più non posso. Non sono nata per fare quello che voleva lui, per dedicarmi a lui totalmente. Tutti gli uomini che ho avuto mi hanno lasciato la mia libertà. Io ho costruito tanto nella mia vita con fatica, ora non posso permettere che qualcuno arrivi e pensi di risolvermi la vita come vuole lui. Non posso”.

Cosa ne pensate? Si tratta di una storia chiusa per sempre o non è detta l’ultima parola?