Aurore Erguy, l’attrice protagonista del film ‘Sole a catinelle’, in Italia ha lavorato anche a delle fiction di successo: ricordate quali?

Andrà in onda stasera, mercoledì 17 marzo, alle 21:20 su Canale 5 uno dei film più esilaranti di Checco Zalone. Stiamo parlando di Sole a catinelle, del 2013: si tratta della terza pellicola in cui il bravissimo attore comico recita il ruolo di protagonista. Nel cast anche un’attrice francese, Aurore Erguy, che interpreta la parte di Zoe. Nata a Parigi, Aurore si accorge subito di avere una spiccata propensione per la recitazione. Decide così di iscriversi al Liceo Arte dello Spettacolo specializzandosi in teatro Teatro e, una volta conseguito il diploma, prosegue gli studi all’Università Sorbonne Nouvelle. Intanto comincia a frequentare la Scuola professionale d’Arte Drammatica Claude Mathieu di Parigi, terminando gli studi al Centro Drammatico Nazionale di Sartouville. Mentre è al massimo del successo con i suoi spettacoli teatrali, nel 2013 viene scelta per il ruolo di Zoe nel film Sole a catinelle. Ciò che non tutti sanno è che la Erguy ha recitato in Italia anche in delle fiction molto importanti. Scopriamo insieme quali.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Aurore Erguy, in quali fiction italiane ha recitato: l’abbiamo vista proprio lì

Dopo lo strepitoso successo ottenuto con la pellicola di Checco Zalone, Aurore tornerà a girare un film per il grande schermo dopo cinque anni, recitando nel film Nevermind. Nel frattempo ha continuato a lavorare in alcune serie tv. Ad esempio, sapete che ha recitato in due fiction italiane di grandissimo successo? Molti ricorderanno di averla vista nella serie del 2016 Non è stato mio figlio, con Gabriel Garko, Stefania Sandrelli, Adua del Vesco, Massimiliano Morra, Roberta Giarrusso ed altri. Ma non è finita qui! Ha infatti preso parte anche a Il bello delle donne… alcuni anni dopo.Nella sua Francia ha lavorato alla serie tv Cherif vestendo i panni di un capitano.

Siete pronti a rivedere questa bellissima attrice nel divertentissimo film Sole a catinelle?