Avete mai visto l’incantevole Cecilia Rodriguez da piccola? E’ spuntata una foto del passato davvero dolcissima. Guardiamola insieme!

E’ un famosissimo volto televisivo e modella: l’argentina, sorella di Belen, è seguita ed amata in Italia. Ha fatto sognare tutti quando ha partecipato al GF VIP: la giovane si è innamorata di Ignazio Moser mentre era fidanzata con Francesco Monte. Tutti ricorderanno il momento in cui ha dovuto dire la verità al suo compagno: è stato un momento straziante e doloroso per l’argentina. Oggi però vive felice la sua storia d’amore con il suo ex inquilino della Casa più spiata d’Italia, Ignazio! Cecilia è la sorella di Belen e Jeremias: la famiglia Rodriguez è una delle più amate e seguite d’Italia. Ma voi avete mai visto la Chechu da piccola? Proprio poche ore fa l’argentina ha pubblicato una IG story in cui mostra una foto del passato davvero splendida. Piccola e paffuta: guardate che bella!

Cecilia Rodriguez da piccola: spunta una foto inedita, non l’avevamo mai vista

Cecilia Rodriguez da piccola aveva un viso dolcissimo: l’avete mai vista? Poche ore fa nelle sue IG story ha mostrato una foto del passato. E’ davvero incredibile quanto si noti la somiglianza con oggi: quel viso è davvero dolcissimo. Ecco cosa ha pubblicato l’argentina, guardate qui:

Cecilia, classe 90, ha oggi 31 anni: è lei la più piccola della famiglia. La sorella Belen Rodriguez è nata nel 1984, Jeremias nel 1988 e lei per ultima: i genitori sono Gustavo Rodriguez e Veronica Cozzani! La famiglia è amata e seguita sui social: i tre giovani sono molto attivi nel mondo dello spettacolo italiano. Belen è una showgirl, volto noto di programmi come Tu Si Que Vales. Cecilia e Jeremias hanno partecipato a diversi reality come il Grande Fratello VIP e L’Isola dei Famosi!