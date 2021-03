E’ Renato Carosone nel film tv ‘Carosello Carosone’, ma chi è Eduardo Scarpetta? Era in una fiction di grandissimo successo, ricordate quale?

Lo vedremo domani sera in tv nei panni di un personaggio amatissimo: Eduardo Scarpetta sarà infatti il grande Renato Carosone, nel nuovo film di Rai 1, ‘Carosello Carosone’. Per molti il bravissimo attore napoletano è un volto già familiare: nella sua carriera, cominciata ad appena nove anni nella commedia teatrale Feliciello e Feliciella, Eduardo ha avuto modo di affinare il suo talento e poter dimostrare che non è solo un ‘figlio d’arte’. Infatti, se da un lato è impossibile non associare il suo nome e cognome alla celeberrima dinastia di attori partenopei di cui faceva parte anche lo straordinario Eduardo De Filippo e i suoi fratelli, dall’altro questo giovane attore ha fatto una gavetta davvero eccezionale prima di arrivare dov’è ora. Nel suo curriculum anche una fiction super famosa, ma scopriamo dove l’abbiamo visto.

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>clicca qui

Eduardo Scarpetta, era in una fiction di grandissimo successo: avete capito quale?

Nato a Napoli il 14 aprile 1993, come detto precedentemente, la recitazione è un talento che Eduardo Scarpetta ha ereditato dalla famiglia. Come avrete notato, il suo nome e il suo cognome sono gli stessi del trisavolo. Quest’ultimo è stato uno dei più famosi attori italiani di fine ‘800 e quasi tutti i suoi discendenti hanno dedicato la propria vita all’arte della recitazione. Un giovane talento Eduardo, che in passato ha lasciato la sua Napoli per andare a studiare a Roma. Oggi è tornato nella sua città ed è riuscito a sbarcare anche al cinema e in una fiction dal successo mondiale. Sul grande schermo lo abbiamo visto infatti nel 2018 nel cast del film Capri Revolution; per quanto riguarda la tv, ha lavorato nel cast de L’amica geniale. Sulla sua vita privata non sappiamo molto: non è noto se abbia una fidanzata o se sia single.

In attesa di vederlo domani sera alle prese col ruolo di Renato Carosone, ricordavate questi retroscena sul giovane Scarpetta?