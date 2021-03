In una delle sue ultime foto su Instagram, Chiara Ferragni si è mostrata al suo pubblico con i capelli corti: mai vista così prima d’ora.

È la vera e propria regina indiscussa di Instagram, Chiara Ferragni. Con all’attivo più di 22 milioni e mezzo di followers, l’influencer ed imprenditrice decanta di un successo davvero clamoroso. Attivissima sul suo canale social ufficiale, la moglie di Fedez non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con i suoi numerosi sostenitori. Lo ha fatto, ad esempio, quando ha annunciato di essere incinta per la seconda volta. E quando ha svelato il sesso del secondo bebè. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Bellissima come non mai, la Ferragni ha condiviso un incantevole primo piano. Fin qui tutto bene, potremmo dire. Se non fosse per il fatto che, in questo scatto, la bellissima Chiara si è mostrata con i capelli corti. Sia chiaro: non ha affatto cambiato look! O, per meglio dire, non ha tagliato i suoi capelli a poche settimane dal parto. Senza alcun dubbio, infatti, avrà indossato una parrucca. Tuttavia, ciò che ci ha lasciato particolarmente impressionati è il fatto che, proprio con questo look, non l’avevamo mai vista prima. Siete curiosi di vederla anche voi?

Chiara Ferragni coi capelli corti, mai vista prima d’ora così: che schianto!

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, Chiara Ferragni non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con il suo pubblico social. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, con uno splendido primo piano, l’influencer ed imprenditrice digitale si è mostrata al suo pubblico social con i capelli corti. Si, avete letto proprio bene: così non l’avevamo mai vista prima d’ora. Ovviamente, ci teniamo a specificarlo: non è assolutamente un cambio look permanente. Ma, a quanto pare, si tratta soltanto di una semplice parrucca. Ovviamente, però, non si può affatto fare a meno di notare quanto la Ferragni con i capelli corti stia davvero benissimo. Così non l’avevamo mai vista, è vero. Qualora, però, la bellissima influencer dovesse decidere di fare questo colpo di testa, bisogna ammetterlo, sarebbe più che approvato. Non siamo i soli a dirlo, sia chiaro. In un vero e proprio batter baleno, lo scatto in questione è stato letteralmente preso d’assalto dai suoi sostenitori. Volete vedere anche voi perché? Tranquilli, ve lo mostriamo immediatamente questo scatto da urlo.

Eccola qui, Chiara Ferragni in tutta la sua bellezza con questi capelli corti. ‘Io ho adorato’, scrive Elisabetta Gregoraci. E non è l’unica. Chissà, dopo il parto, l’influencer prenderà in considerazione l’idea di tagliare i capelli. Chi lo sa! Per noi, però, sarà sempre divina!