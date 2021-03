Chi è la Caterina di Rocco Schiavone? E’ Claudia Vismara, la famosissima attrice! Sta per diventare mamma: vi sveliamo i dettagli sul suo conto!

Torna con una quarta stagione Rocco Schiavone, la serie televisiva italiava prodotta dal 2016 e trasmessa da Rai Due. Il protagonista è Marco Giallini che interpreta Rocco Schiavone e poi c’è Caterina Rispoli, interpretata da Claudia Vismara. Nella serie è l’unica donna della squadra di Schiavone. La bellissima attrice è di Bollate ed ha esordito nel mondo della tv nel 2011, interpretando un ruolo in Don Matteo 8! Siamo qui per svelarvi tutti i dettagli sulla Vismara, la Caterina di Rocco Schiavone.

Claudia Vismara, chi è la Caterina di Rocco Schiavone: età, carriera e vita privata

Claudia Vismara è la bellissima Caterina Rispoli di Rocco Schiavone. Parliamo di un’attrice televisiva e cinematografica davvero eccezionale. Claudia è nata a Bollate il 25 febbraio 1987: sin da bambina ha scoperto la sua passione, la recitazione! Ha iniziato a studiare in un teatro di Rho parallelamente agli studi liceali. La recitazione però non era la sua unica passione: Caterina è amante anche del ballo, ha infatti sperimentato musical e spettacoli! Terminati gli studi si è trasferita a Roma e da lì ha iniziato a lavorare in tv, in alcuni spot pubblicitari. Solo nel 2011 entra a far parte di un cast, quello di Don Matteo! Ha recitato inoltre in ‘Come un delfino, serie con Raoul Bova, e in Un medico in Famiglia interpretava la psicologa Veronica.

Vita privata

Claudia è molto attiva sul suo canale Instagram: è proprio da quest’ultimo che apprendiamo la notizia che diventerà presto mamma. Il suo compagno è Daniele Pilli, noto attore italiano: presto diventeranno genitori e la notizia li riempie di gioia! Ecco una loro foto di coppia di Natale 2020, sono davvero splendidi insieme: