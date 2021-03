È la bellissima e giovanissima Daniela Parisi in ‘Sole a Catinelle’, ma chi è Miriam Dalmazio? Età, Instagram e vita privata dell’attrice.

In concomitanza con il ritorno di Rocco Schiavone, su Canale 5, andrà in onda il film di Checco Zalone, ‘Sole a Catinelle’. A distanza di anni dalla sua uscita in tutte le sale cinematografiche, il simpaticissimo film dell’attore e comico pugliese si appresta a far trascorrere delle ore spensierate e divertenti al suo pubblico italiano. Sappiamo, però, davvero tutto del film? Appurato che i protagonisti indiscussi sono Checco Zalone e suo figlio, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più su Daniela Parisi? La giovanissima donna interpreta l’ex moglie di Checco e nella vita reale si chiama Miriam Dalmazio. Ecco, ma cosa sappiamo esattamente su di lei? Siete proprio curiosi di venire a conoscenza di tutto quello che occorre sapere sulla giovanissima e bellissima attrice? Tranquilli, ci pensiamo noi a svelarvi ogni cosa. Procediamo, però, con ordine. E cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

Chi è Daniela de Sole a Catinelle? Età, carriera ed Instagram

A distanza di anni dalla sua uscita in tutte le sale cinematografiche, questa sera, Mercoledì 17 Marzo, avremo la possibilità di poter assistere nuovamente in chiaro a ‘Sole a Catinelle’. Dopo il successo riscontrato di Quo Vado? con Checco Zalone ed Eleonora Giovanardi, stasera verrà mandato in onda un nuovo film dell’attore e comico pugliese. Tra il magnifico cast scelto per questa pellicola, spunta anche il nome di Miriam Dalmazio. La giovanissima attrice, come dicevamo precedentemente, ricopre il ruolo della bellissima Daniela Parisi. Cosa sappiamo, però, su di lei? Nel film veste i panni dell’ex moglie di Checco Zalone, ma cosa occorre sapere sul suo conto? Il suo nome nella vita reale, come dicevamo precedentemente, è Miriam Dalmazio. E, da come si può chiaramente comprendere, ricopre un successo davvero assoluto. Giovanissima, ma con una carriera davvero immensa, l’attrice è molto apprezzata ed amata. Impossibile, a tal proposito, dimenticare il suo ruolo nella serie televisiva ‘Che Dio ci aiuti’, ‘I medici’, ‘Leonardo’ e tanti altri ancora. Nata a Noce, quartiere di Palermo, la Dalmazio ha fatto il suo debutto nella serie ‘Agrodolce’ E, da quel momento, non si è mai più fermata.

Della sua vita privata, purtroppo, sappiamo davvero poco e niente. Seppure attivissima su Instagram, non abbiamo notizie sul suo status sentimentale.