Sole a catinelle è uno dei film di Checco Zalone, ma dove è stato girato? Ecco tutti i luoghi della famosissima pellicola.

Continua alla grande l’appuntamento del Mercoledì sera con i film di Checco Zalone. Dopo la messa in onda di Quo Vado?, interpretato dall’attore e comico pugliese e dalla bellissima Eleonora Giovanardi, proprio stasera, Mercoledì 17 Marzo, andrà in onda ‘Sole a Catinelle’. Uscito in tutte le sale cinematografiche nel 2013 e conquistato un successo davvero assoluto, la pellicola del grandissimo Zalone si accinge a far trascorrere al pubblico italiano delle ore spensierate e super divertenti. Ecco, ma la domanda che tutti vi sarete fatti è una sola: dove è stato registrato il film di Checco? Sappiamo benissimo che Sole a Catinelle ruota intorno al viaggio che un padre promette a suo figlio a fine anno scolastico. Ecco, ma dove sono state girate le scene del film? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

Dov’è stato registrato ‘Sole a Catinelle’: i luoghi delle scene del film

Sin dalla sua prima messa in onda nella grandi sale, Sole a Catinelle ha riscosso un successo davvero spropositato. E, badate bene, il film di Checco Zalone continua a riscuoterlo ancora adesso. Quando, a distanza di anni dalla sua pubblicazione, viene anche trasmesso in chiaro. Tuttavia, non tutti conoscono dove è stato registrato il film. È vero? Beh, se siete proprio curiosi di sapere ogni minima cosa sulla pellicola di Checco Zalone, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. Di seguito, infatti, vi riproporremo tutte i luoghi dove sono state girate le scene. E, vi anticipiamo, resterete davvero sbalorditi quando li scoprirete nel minimo dettaglio. Stando a quanto si legge, sembrerebbe che il film sia stato girato in diversi parti d’Italia. A partire, quindi, dal Net Center, un grattacielo situato a Padova, in diversi luoghi del Molise. Fino a diverse località in Toscana. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, sembrerebbe proprio che abbia girato davvero l’Italia.

E, diciamoci la verità, vedendo i risultati, è stata una scelta più che giusta. Siete d’accordo?