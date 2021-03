Gabriele Corsi, sul suo profilo instagram spunta uno scatto del passato: è irriconoscibile, resterete senza parole.

Attore, comico, conduttore televisivo e conduttore radiofonico, Gabriele Corsi non ha assolutamente bisogno di presentazioni. In questi anni ha condotto diverse trasmissioni: sicuramente lo ricorderemo a Take me out – Esci con me, trasmesso da Real Time, proprio qui i telespettatori sono stati colpiti dalla sua simpatia e spontaneità, sempre pronto a far sorridere e divertire. Per questo, è molto amato ed apprezzato, e anche su instagram riscontra un certo successo. Sul suo profilo, una foto non è passata inosservata. Si tratta di uno scatto di qualche anno fa, è davvero irriconoscibile.

Gabriele Corsi si mostra in uno scatto del passato: com’era da giovane

Sappiamo, i personaggi del mondo dello spettacolo amano pubblicare sui social immagini di quando erano giovani, o anche di quando erano ancora dei teneri bambini. Un modo, questo, non solo di rendere partecipi i follower, che li seguono con grande affetto, ma anche per tornare con la mente ad un tempo passato, che non torna più. Ebbene, l’amatissimo conduttore Gabriele Corsi, come possiamo immaginare, riscontra un certo seguito, e anche su instagram è davvero molto apprezzato. Proprio qui, non è passata inosservata la foto di un momento passato. Come potete osservare, lo scatto è in bianco e in nero, e mostra l’attore mentre è intento a leggere, o così sembrerebbe, dato che tra le mani ha un libro aperto. L’immagine è certamente di qualche anno fa, Corsi appare con qualche anno in meno: “Inquietante ritrovamento a casa dei miei”, ha scritto in didascalia, in basso al post pubblicato.

Ovviamente, non sono mancati i commenti dei suoi tantissimi follower, che hanno lasciato diversi apprezzamenti all’amato conduttore, e non è mancata la sorpresa, accompagnata da un forte stupore. Che meraviglia, non trovate?