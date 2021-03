Giulia Salemi torna sui social e parla ai suoi fan: le sue parole tranquillizzano tutti, ecco perchè è sparita nelle ultime ore.

E’ stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello VIP. Giulia Salemi è entrata a reality già iniziato da settimane ma si è subito ambientata, anzi! Ha trovato l’amore, Pierpaolo Pretelli: lei e l’ex velino si sono conosciuti nella Casa più spiata d’Italia e si sono innamorati. Oggi vivono felici la loro storia d’amore! Nelle ultime ore i fan si sono preoccupati per la Salemi che improvvisamente è sparita dai social: in tanti si sono domandati cosa fosse successo. Sono stati tutti accontentati: l’influencer ha aggiunto delle IG story ed ha spiegato cosa le è capitato in queste ore. Sua nonna è stata poco bene e dunque le è stata vicino. Ora sta bene, è ritornata a casa. Ecco le sue parole.

Giulia Salemi torna sui social: “Nonna è stata ricoverata, ora sta bene”

Giulia Salemi è tornata sui social: ha parlato ai suoi followers spiegando il motivo della sua assenza da Instagram. Attraverso alcune stories ha spiegato che ha avuto dei problemi familiari. “Lo so che sono sparita. State tranquilli. Purtroppo ho avuto un problema familiare motivo per il quale non sono stata attaccata al cellulare. Nonna è stata ricoverata, sono stata concentrata a seguire le dinamiche familiare. La nonna ora sta bene, è a casa” sono le parole dell’influencer. Si sono spaventati tutti: Giulia è sempre molto attiva sui social. Nelle storie crea tutorial, racconta la sua quotidianità: in molti si erano accorti della sua strana assenza. E dunque, allarme rientrato: la nonna di Giulia sta bene e l’influencer è tornata a fare compagnia ai suoi followers. Sapete quanti utenti seguono la Salemi? Su IG ben 1,5 milioni di persone! Ormai è una vera star di Instagram.