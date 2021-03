Akash Kumar, naufrago de L’Isola dei Famosi, spiazza tutti: è spuntato solo adesso un dettaglio davvero clamoroso, guardate il video!

Akash Kumar è uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021. Il giovane ha partecipato a diversi programmi televisivi prima di entrare a far parte del reality condotti da Ilary Blasi. Il classe ’91 è un modello nato dall’unione tra papà indiano e mamma brasiliana. La sua bellezza è davvero incredibile. C’è un dettaglio però che sta facendo chiacchierare tutti. Una pagina social di nome trashbiccis ha pubblicato un video che incastrerebbe Akash: a quanto pare il giovane, in ogni programma a cui ha preso parte, si è presentato con un nome diverso. Guardiamo insieme cosa sta accadendo.

Isola dei Famosi, Akash Kumar: un dettaglio spiazza tutti, il video che lo incastra

Si è presentato con il suo nome, Akash Kumar, a L’Isola dei Famosi 2021. Il giovane modello 29enne prima di entrare a far parte del reality condotto da Ilary Blasi, ha partecipato a diversi programmi televisivi. Ballando con le stelle, Temptation Island, Ciao Darwin sono alcuni nomi: sapete che in questi due ultimi programmi citati, il modello si è presentato con nomi differenti? trashbiccis ha pubblicato sui canali social un video in cui Akash si presenta nelle varie trasmissioni: in ognuna, un nome diverso! Akash, Pablo Romeo o Andrea? Sono questi i tre nomi con cui si è presentato il giovane in tv. Qual è la verità? Ecco il video:

Intanto il web non parla d’altro: addirittura, sotto il post, è spuntato un commento di Tommaso Zorzi, opinionista de L’Isola dei Famosi. “E Rosalinda muta” ha scritto il giovane influencer, riferendosi alla storia di Rosalinda Cannavò, entrata a far parte del GF VIP come Adua Del Vesco.

Chissà cosa c’è sotto questo particolare: se ne parlerà giovedì in puntata oppure no?