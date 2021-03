Marco Giallini è un famosissimo ed apprezzatissimo attore, ma siete anche voi a conoscenza di questo retroscena inedito del passato?

È uno dei più grandi attori di sempre, Marco Giallini. Reduce dal successo dello spettacolo con Giorgio Panariello, ‘Lui è peggio di me’, il simpaticissimo attore romano si accinge a ritornare sul piccolo schermo con una serie televisiva davvero di successo. Stiamo parlando proprio di Rocco Schiavone. A partire da questa sera, Mercoledì 17 Marzo, ritorneranno le avventure e i ‘misteri’ del tormentato vicequestore. In attesa di scoprire cosa accadrà esattamente e, soprattutto, come andranno i nuovi episodi della quarta stagione, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo attore protagonista? In un nostro recentissimo articolo, è vero, vi abbiamo parlato dei suoi due figli. E di che lavoro faceva prima di diventare attore. Senza alcun dubbio, però, non tutti conoscono questo inedito retroscena del passato. Siete curiosi di sapere anche voi di che cosa stiamo parlando? Tranquilli, ci pensiamo noi.

Marco Giallini, l’inedito retroscena del passato: non l’avreste mai detto

È il momento tanto atteso di questa nuova settimana di Marzo, il ritorno di Rocco Schiavone. Dopo il finale di stagione scorsa, da questa sera, Mercoledì 17 Marzo, inizieranno i nuovi episodi del più famoso vicequestore. In attesa, però, di scoprire cosa accadrà, siete curiosi di sapere qualche cosa in più sul suo protagonista indiscusso? Ad esempio, sapete che, leggendo con attenzione la biografia di Marco Giallini, abbiamo scoperto un retroscena davvero inedito sul suo conto? Si, avete letto proprio bene: senza alcun dubbio, non tutti conoscono questo inaspettato aneddoto sul suo passato. Siete curiosi di saperne di più? Tranquilli, ci pensiamo noi. Stando a quanto si legge dal web, sembrerebbe che l’attore romano sia sempre stato un appassionato di rock. E che, ancora prima di intraprendere la carriera da attore, sia stato anche membro di una band.

Un retroscena davvero inaspettato, c’è da ammetterlo. Ma che, soprattutto, sottolinea l’immensità del suo talento. Ecco, ma la domanda che vi poniamo è: ma voi ne eravate a conoscenza?