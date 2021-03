Maria De Filippi, presa una clamorosa ed importante decisione sui suoi programmi: accadrà proprio domani, scopriamo i dettagli.

Carissimi telespettatori di Canale 5 e, soprattutto, dei programmi di Maria De Filippi, è in arrivo una notizia che, molto probabilmente, non vi renderà affatto entusiasti. Stando a quanto si apprende da DavideMaggio.it, infatti, sembrerebbe che Mediaset abbia preso una clamorosa decisione sui programmi della regina della televisione italiana. Una decisione che, senza alcun dubbio, vi lascerà davvero perplessi, ma che era più che inevitabile. Ovviamente, state tranquilli: non si tratta affatto di una cosa grave o una decisione definitiva. Ma, da quanto si legge, soltanto momentanea. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Stando a quanto si legge, sembrerebbe che l’azienda di Cologno Monzese abbia deciso di sospendere soltanto per domani, Giovedì 18 Marzo, i due programmi di Maria De Filippi. Stiamo parlando esattamente della puntata di Uomini e Donne e dal daytime di Amici. Domani, quindi, sia il dating show di Canale 5 che il talent non andranno in onda. Ma perché? Scopriamolo insieme.

Maria De Filippi, Mediaset sospende Uomini e Donne ed Amici: perché

Una clamorosa decisione, quella che, per le prossime ore, Mediaset ha deciso di prendere nei confronti di due programmi di Maria De Filippi. Stando a quanto si legge da DavideMaggio.it, infatti, sembrerebbe che, soltanto per Giovedì 18 Marzo, l’azienda di Cologno Monzese abbia deciso di non mandare in onda né Uomini e Donne e né il daytime di Amici. Ecco, ma a questo punto la domanda sorge spontanea: perché? Perché proprio domani, quindi, il dating show di Canale 5 e il talent? La risposta è davvero semplice: domani è 18 Marzo. Ed è esattamente la giornata Nazionale per le vittime del Covid. Ed è proprio per questo motivo che Mediaset, dal momento che Uomini e Donne ed Amici sono puntate registrate e non hanno quindi la possibilità di fare riferimento all’evento, ha deciso di metterle in stand by per un giorno.

Una decisione davvero inaspettata, da come si può chiaramente comprendere. E che ha spiazzato davvero tutti, questo è certo. Però, diciamoci la verità: è per una giusta causa.