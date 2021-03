Dopo che Tommaso Zorzi ha smesso di seguirla su Instagram, Maria Teresa Ruta commenta il gesto e rivela cosa intende fare al riguardo.

Da quando è terminata, la quinta edizione del GF Vip non smette di regalare colpi di scena anche fuori dalle mura di Cinecittà. Una volta usciti dalla famosa porta rossa, le dichiarazioni a freddo di alcuni Vipponi continuano a far discutere. E chi più del vincitore Tommaso Zorzi riesce a creare dinamiche pur essendosi concluso il gioco? Ricorderete tutti le sue dichiarazioni a Verissimo, quando ai microfoni di Silvia Toffanin ha definito “Giulia falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima”. A tali affermazioni, l’influencer milanese attualmente impegnato come opinionista a L’Isola dei Famosi, ha aggiunto anche un gesto ben preciso. Ha infatti smesso di seguire su Instagram Maria Teresa Ruta, sua amica prima e durante il GF Vip. I due erano stati concorrenti della stessa edizione di Pechino Express e si erano ritrovati a condividere lo stesso tetto nel reality condotto da Alfonso Signorini. Vari episodi accaduti nelle ultime settimane del programma hanno però rotto l’equilibrio e Zorzi ha deciso di ‘defolloware’ la bionda giornalista. Ma come avrà reagito l’ex gieffina? O meglio, come ha intenzione di agire al riguardo?

Segui anche la nostra pagina Instagram—>>>clicca qui

Maria Teresa Ruta, Tommaso Zorzi non la segue più su Instagram: lei reagisce così

Oltre alla Ruta, Zorzi in questi giorni ha eliminato dagli account seguiti anche Giulia Salemi mentre ha aggiunto Francesco Monte. Al di là delle polemiche scatenate, Maria Teresa ha spiegato come ha vissuto questo gesto da parte dell’ex coinquilino e cosa conta di fare in merito. A SuperguidaTv ha rivelato di non essere stupita: “Durante la giornata mi dedico ad altre cose e di sera mi metto sui social. Tommaso mi prendeva in giro per questo. C’è da dire che io e Tommaso rappresentiamo due mondi completamente diversi. Lui può fare quello che vuole”. La giornalista, che per ora non l’ha rimosso dai contatti Instagram, ha ribadito le sue idee aggiungendo che neanche a lei interessa molto seguire lui. “Lui si è allontanato per cose che gli sono state riferite ma non per qualcosa che è successo nella casa. Quello che penso di lui gliel’ho detto in faccia in questi cinque mesi”, dice la Ruta, ricordando che nelle ultime settimane al GF Vip gli era parso “troppo cinico” a causa della stanchezza.

Maria Teresa sostiene di non conoscere bene i motivi che hanno portato il venticinquenne milanese ad allontanarsi, secondo voi ci sarà un chiarimento prima o poi?