La bellissima attrice Miriam Dalmazio e la dolcissima immagine del suo passato: un vero incanto, lo scatto tenerissimo, notate la somiglianza?

Ha incantato e fatto innamorare il pubblico nei panni della dottoressa Margherita in “Dio ci aiuti”. Miriam Dalmazio è un’attrice giovanissima e talentuosa, dotata di una bellezza davvero raffinata e di un fascino indiscusso. Nata a Palermo, ha studiato e si è diplomata al Centro Sperimentale di cinematografia a Roma. Agli esordi della sua carriera, l’abbiamo vista in “Capri” e “Agrodolce”, ma il suo talento spazia anche sul grande schermo. L’attrice, infatti, ha preso parte a diverse pellicole, tra cui “Sole a catinelle” e “Una donna per amico”. Molto riservata dal punto di vista sentimentale, la splendida attrice è mamma di un meraviglioso bambino, Ian, nato nel 2016. Pare, inoltre, che fosse un’appassionata di basket e che abbia praticato questo sport per diverso tempo. Tramite il suo profilo Instagram ufficiale, Miriam Dalmazio ha pubblicato, alcuni anni fa, un’immagine davvero dolcissima che arriva dal suo passato: un vero incanto, riuscite a notare la somiglianza?

Miriam Dalmazio, l’immagine incantevole del suo passato: la riconoscete?

La sua bellezza è davvero straordinaria. Miriam Dalmazio è dotata di un fascino profondo, raffinato e magnetico, accentuato dalla sua innata eleganza. Sguardo intenso, una chioma rosso fuoco che mette in risalto il candore della pelle e lineamenti delicati, angelici, che le donano un’aria da donna d’altri tempi. L’attrice pubblica spesso immagini che la ritraggono sul set o durante qualche servizio fotografico tramite il suo profilo di Instagram ufficiale. Talvolta, però, Miriam Dalmazio condivide con il pubblico anche qualche scatto più personale, regalando sempre grandi emozioni. Proprio come accaduto qualche anno fa, quando ha postato uno scatto che la ritrae da bambina. “Piccola me”, ha scritto sulla foto, che la immortala intenta a sorridere, splendida e luminosa. La somiglianza con l’attrice amatissima che ammiriamo oggi sullo schermo è davvero straordinaria. Ecco di seguito lo scatto in questione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriam Dalmazio (@miriamdalmazio)



Non trovate che Miriam Dalmazio fosse una bambina incantevole e dolcissima?