Nina Soldano è un’attrice dal talento incredibile, ma ricordate in quale talent show l’abbiamo vista?

In questi anni l’abbiamo vista assumere le vesti di numerosi personaggi, Nina Soldano è sicuramente una delle attrici più amate ed apprezzate. Il suo ruolo di Marina Giordano, all’interno della soap opera Un posto al sole, ha decisamente conquistato tutti. Negli ultimi tempi, la partenza del suo personaggio, ha lasciato i telespettatori senza parole, ma molti sperano in un suo improvviso ritorno, che sicuramente ci sorprenderà. Ebbene, Nina ha una carriera alle spalle immensa, ha recitato in numerosi film, senza mai deludere. Ma vi chiediamo, ricordate in quale talent show ha preso parte? Ha partecipato proprio in quel programma.

Nina Soldano ha partecipato ad un famoso talent show: ricordate quale?

Ebbene, Nina Soldano in questi ultimi anni ha assunto alla grande il ruolo che l’ha resa super celebre, ovvero quello di Marina Giordano, nella famosa e seguitissima soap opera Un posto al sole. La partenza del suo personaggio ha creato grande dispiacere, infatti, i fan della soap, hanno chiesto più volte il suo ritorno, che forse, potrebbe arrivare, inaspettatamente. Nina è oggi un’attrice che non ha assolutamente bisogno di presentazioni, dato che ha alle spalle una carriera immensa, frutto del suo duro lavoro e del grande talento che le appartiene. Non tutti ricordano, però, che ha preso parte ad un importante e famoso talent: sapete quale? Nel 2006 è stata è tra i protagonisti dello show televisivo Notti sul ghiaccio.

Proprio così, l’attrice ha partecipato al famoso programma; molti, sicuramente, ricorderanno le sue performance sul ghiaccio. La Soldano, allora, come oggi, riscontra ogni volta, l’apprezzamento del pubblico. Nella soap Un posto al sole, il suo personaggio è stato tra i protagonisti della trama, e la mancanza è certamente rilevante. Non possiamo fare altro che sperare in suo presto ritorno.