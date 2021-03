Amici 2020, siete curiosi di sapere ogni cosa su Tommaso, il ballerino del talent di Canale 5? Età, Instagram e dove l’abbiamo già visto.

Siamo giunti alla fase finale di Amici 2020. Dopo diversi mesi trascorsi all’interno alla scuola di Cinecittà all’insegna delle lezioni ed esibizioni di canto o di ballo, tutti i concorrenti scelti si accingono a viversi l’emozione del Serale. Sabato 20 Marzo, infatti, andrà in onda la prima puntata. E, seppure c’è un velo di mistero su cosa accadrà e soprattutto come verrà strutturato, una cosa è certa: lo spettacolo sarà davvero assicurato! In attesa, però, di scoprire cosa ci riserverà questa ventesima edizione del talent, siete curiosi di conoscere qualche cosa in più sugli allievi ammessi? Uno tra tanti è proprio Tommaso che ha catturato la nostra attenzione. Con fisico atletico, occhi chiari e capelli biondi, il giovanissimo ballerino ha conquistato davvero tutti. Non soltanto tutto il pubblico italiano, quindi, ma anche i suoi professori, che, com’è giusto che sia, non ci hanno pensato su due volte per mandarlo al serale. Cosa succederà adesso? Ovviamente, è ancora tutto da scoprire. In attesa, però, cerchiamo di scoprire qualche cosa in più su di lui.

Tommaso di Amici 2020, chi è: età, carriera, genitori e dove l’abbiamo visto

Senza alcun dubbio, ricorderete tutti il percorso di Tommaso all’interno della scuola di Amici 2020. Salito sul palco del talent per sfidare il giovanissimo Riccardo, il ballerino non soltanto è riuscito a ‘batterlo’, ma si è anche aggiudicato il banco di primo allievo di Alessandro Celentano. Ecco, ma in attesa di scoprire cosa accadrà e come andrà il suo percorso all’interno del serale, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui? Benissimo: procediamo con ordine però. Da quanto si legge sul web, Tommaso Stanzani è nato a Bologna il 21 Marzo del 2001 da entrambi genitori pattinatori. È proprio per questo motivo che, alla sola età di tre anni, il buon Tommaso inizia a studiare pattinaggio artistico. Riuscendo, quindi, a fare della sua passione il suo lavoro. Tanto è vero che, proprio grazie a questa disciplina, il giovane emiliano riesce ad ottenere dei riconoscimenti davvero pazzeschi. Non soltanto, infatti, ha ottenuto diversi premi, ma è anche riuscito ad aggiudicarsi il titolo di campione europeo nel 2016. Un riconoscimento davvero pazzesco, quindi. Ma non è l’unico. Sempre nel 2016, infatti, Tommaso si esibisce dinanzi ai giudici di Italia’s Got Talent, impressionando tutti. Molto presto, però, la sua vita ‘cambia’. Nel 2019, infatti, il giovane emiliano decide di trasferirsi a Genova, dove inizia a studiare danza.

Instagram, vita privata

Cosa sappiamo, però, della vita privata del giovanissimo Tommaso? Purtroppo, davvero poco e niente. Anche sul suo canale Instagram, su cui tra l’altro è attivissimo e, soprattutto, seguitissimo, il buon Stanzani non ama condividere foto appartenenti al suo ‘privato’. Pertanto, quindi, non ci è dato sapere se, attualmente, il suo cuore è impegnato oppure no.

Cosa succederà, quindi? Tommaso sarà il vincitore della categoria ballo? Staremo a vedere. Una cosa è certa: come al suo solito, brillerà!