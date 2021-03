Uomini e Donne, decisione choc: il programma verso la chiusura

È in arrivo una decisione choc per Uomini e Donne, il programma verso la chiusura definitiva: ecco le ultime indiscrezioni

Uomini e donne è un programma televisivo ideato e condotto da Maria De Filippi. La prima puntata è andata in onda su Canale 5 il 16 settembre 1996. Il programma televisivo inizialmente nacque come come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Ideato dunque inizialmente come un luogo dove una coppia potesse raccontare la propria storia per discuterne col pubblico. A partire dal gennaio del 2001, la trasmissione, pur mantenendo lo stesso titolo, ha assunto un format completamente diverso, divenendo un programma per incontri. Nel corso degli anni, inoltre, la trasmissione ha assunto vari format: dal trono classico al trono over, fino al trono gay. Quest’anno, il trono classico e il trono over sono stati uniti. In studio dunque troviamo sia tronisti e troniste che dame e cavalieri. Il programma è stato inoltre stato esportato in Spagna col nome di Mujeres y Hombres y Viceversa e trasmesso da Telecinco.

Uomini e Donne, programma verso la chiusura: decisione choc

È in arrivo una decisione choc per Uomini e Donne. Il format spagnolo, in onda dal 2008 su Telecinco (anche se per un breve periodo è stato trasmesso sulla rete minore Cuatro), chiude ufficialmente i battenti. A riportarlo è il portale di Davide Maggio. La trasmissione sarebbe stata cancellata dai palinsesti per via degli ascolti molto bassi. In questi anni, diversi italiani hanno partecipato alla versione spagnola del programma. Michael Terlizzi e Elisa De Panicis, infatti, sono stati corteggiatori. Ivan Gonzalez, invece, ha fatto il percorso inverso: dopo aver partecipato a Mujeres y Hombres y Viceversa è approdato in Italia nelle vesti di tronista.

Sorte diverse ovviamente per il programma in Italia. La trasmissione di Maria De Filippi ottiene sempre ottimi ascolti ed è una delle punte di diamante della rete del Biscione.