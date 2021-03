Verissimo, nella puntata che andrà in onda sabato 20 marzo ci sarà anche lei, l’amatissimo showgirl.

Una nuova puntata di Verissimo andrà in onda sabato 20 marzo, il programma, da anni, conquista i telespettatori, tanto da essere seguitissimo. Ogni volta, sono molti gli ospiti presenti nella trasmissione, che intervistati dalla conduttrice, rivelano fatti della vita privata e professionale. Silvia Toffanin riesce con la sua spontaneità e leggerezza ad ammaliare il pubblico. Ebbene, nella puntata che andrà in onda sabato 20 marzo, a quanto pare, ci saranno, come sempre, diversi ospiti ad allietare per alcune ore i telespettatori, ma colpo di scena, da qualche ora, è stata annunciata la presenza di un’amatissima showgirl: scopriamo insieme chi ci sarà presente.

Segui anche il nostro canale ufficiale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui

Verissimo, colpo di scena in studio: ci sarà anche lei, fan pazzi di gioia

Uno dei programmi più visti del sabato pomeriggio è sicuramente Verissimo; la trasmissione condotta da Silvia Toffanin conquista ascolti record. Infatti, il pubblico è avvolto, ogni volta, dalle interviste che la conduttrice porta avanti nello studio, cercando sempre di manifestare la sua vicinanza agli ospiti presenti. In ogni puntata sono diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che si trovano ad essere protagonisti. Ebbene, sabato 20 marzo ci sarà una nuova puntata. Da qualche ora, sul profilo social ufficiale del programma, è stato pubblicato un post che sicuramente renderà i fan entusiasti. A quanto pare, ci sarà anche lei, una delle showgirl più amate, ovvero Elisabetta Canalis.

L’attrice ci allieterà con un’intervista ai microfoni di Silvia Toffanin che ci lascerà senza parole. Sicuramente, la Canalis avrà molto da raccontare e sorprenderà i telespettatori. Ma tra gli ospiti, non solo la meravigliosa Elisabetta, infatti, un altro ospite è stato annunciato, ci sarà una delle icone della musica italiana, ovvero Ornella Vanoni. Ebbene, siete pronti per seguire la prossima puntata di Verissimo, che andrà in onda sabato 20 marzo? Noi, non vediamo certamente l’ora! Tutti sintonizzati su canale 5, alle ore 15.40.