Rivelati da Tv Blog i nomi di coloro che formeranno la giuria del serale di Amici 20: due sono vecchie conoscenze del programma.

Il serale di Amici 20 è ormai alle porte: partirà sabato 20 marzo in prima serata su Canale 5 la fase che decreterà il vincitore di questa edizione. L’ospite della prima puntata serale sarà Sabrina Ferilli, già a capo della giuria popolare di un altro programma della De Filippi, Tu sì que vales. In questi giorni abbiamo saputo che i concorrenti sono stati divisi in tre squadre, ciascuna con due coach interni. Riguardo alla giuria, si era vociferato un probabile ingresso di Stefano De Martino, personaggio nato proprio ad Amici e che di strada da allora ne ha fatta davvero tanta. E’ diventato infatti un ottimo showman ed ha dimostrato in questi anni che il suo talento va ben oltre la danza. Ebbene, secondo quanto rivela TV Blog, nella giuria di quest’anno c’è proprio De Martino. Scopriamo chi sono gli altri due giudici.

Amici 20, da chi sarà composta la giuria del serale: nomi imperdibili

Come anticipato da Tv Blog, nel corso della prima puntata, Sabrina Ferilli parlerà della nuova fiction, ‘Svegliati amore’ di cui sarà protagonista a partire da mercoledì 24 marzo su Canale 5. Tornando ai giudici, abbiamo detto che uno sarà il bravissimo Stefano De Martino, attualmente impegnato su Rai 2 con il divertentissimo show ‘Stasera tutto è possibile’, ma chi saranno gli altri? Ebbene, per questa fase del programma condotto da Maria De Filippi è previsto un altro clamoroso ritorno. Stiamo parlando di Stash, altro talento scoperto proprio ad Amici. Il giovane cantante originario di Caserta, è il frontman dell’amatissima band The Kolors e lo scorso 3 dicembre è diventato papà di una bambina avuta con la giornalista e showgirl Giulia Belmonte. E il terzo giudice? Si tratta di Emanuele Filiberto di Savoia, ex concorrente di diversi programmi tv.

Cosa ne pensate? Siete d’accordo o vi sarebbero piaciuti altri nomi?