Andrea Cerioli è già in Honduras: sapete quando entrerà a far parte del reality L’Isola dei Famosi? La notizia appena arrivata ha fatto esplodere di gioia i fan!

E’ lui uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021. Entrerà a far parte del reality, molto presto, un ex tronista molto amato dal pubblico italiano. Andrea Cerioli torna a far parte del piccolo schermo, torna sopratuttto in un reality. Il bolognese lo abbiamo visto al Grande Fratello, poi a Temptation Island, poi a Uomini e Donne, per ben due volte. La seconda è stata quella giunta al termine con una pioggia di petali: Andrea ha trovato la sua dolce metà, Arianna, proprio nel programma di Maria de Filippi. E’ pronto ora per una nuova esperienza, una nuova avventura: sapete quando sbarcherà in Honduras? Vi sveliamo tutti i dettagli!

Isola dei Famosi, Andrea Cerioli pronto all’avventura: notizia appena arrivata, i fan esplodono di gioia

Andrea Cerioli sarà il prossimo naufrago de L’Isola dei Famosi 2021. Ma quando entrerà a far parte del reality, quando raggiungerà i concorrenti già in gioco? Molto presto! Blasting News fa sapere che la sua entrata in scena dovrebbe essere prevista per giovedì 25 marzo, ovvero dopo 10 giorni di inizio dal reality.

L’ex tronista si trova già in Honduras, dove in queste settimane ha rispettato il protocollo da quarantena obbligatorio per tutti i protagonisti del programma. Manca poco e vedremo finalmente Cerioli in tv: il giovane è molto amato dal pubblico di Canale 5!

Anticipazioni reality 18 marzo

Questa sera di 18 marzo andrà in onda la seconda puntata del reality. Cosa rivelano le anticipazioni? Assisteremo al primo verdetto del televoto: chi tra Drusilla ed il Visconte Ferdinando sarà il meno votato? I due naufraghi non sanno che il meno votato non dovrà lasciare il gioco: è questa la grande sorpresa della serata.

Stasera entreranno inoltre nuovi concorrenti: Brando Giorgi, Beppe Braida, Valentina Persia e Miryea Stabile entreranno a far parte del gioco!