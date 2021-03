Andrea Zelletta, la frecciatina a Giulia Salemi: “Ha rosicato”, cosa è successo tra i due ex concorrenti del GF Vip 5.

Il GF Vip 5 è terminato a inizio marzo, ma i vipponi più amati della tv sono ancora nell’occhio del ciclone. Attraverso i social, i fan continuano a seguire le loro avventure, supportano e sostenendo i proprio beniamini. E tra i concorrenti più in vista di questa edizione c’è sicuramente lui, Andrea Zelletta, ex tronista di Uomini e Donne, quinto classificato nel reality condotto da Alfonso Signorini. Il suo percorso in casa è iniziato sottotono, ma, nel corso dei mesi, Andrea ha saputo farsi conoscere, con la sua sensibilità e la sua simpatia. E, al termine del GF Vip, il concorrente ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTv, nella quale ha parlato anche di alcuni suoi ex coinquilini. Tra questi Giulia Salemi, alla quale ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata. Scopriamo cosa è successo.

Per restare sempre aggiornato, seguici anche sul nostro canale ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Andrea Zelletta, la frecciatina a Giulia Salemi: “In due edizioni non è arrivata mai in finale”

Scambio di frecciatine tra Giulia Salemi ed Andrea Zelletta. Uscita dalla casa del GF Vip, la bellissima influencer italo persiana, attraverso un tweet, aveva ironizzato sul fatto che Andrea fosse arrivato in finale col 3% delle preferenze del pubblico. Una battuta che, però, non sembra essere piaciuta molto a Zelletta, che intervistato da SuperGuidaTv ha colto l’occasione per replicare. E non ha nascosto che, secondo lui, la Salemi “ha rosicato”, non essendo lei riuscita a raggiungere la finale. “Sono convinto che abbia rosicato. Io non sono andato in finale con il 3%, ma devo ricordarle che quando sono andato al televoto con Pierpaolo lui mi ha battuto per l’1 o il 2%. Questa grande differenza che lei ha tirato in ballo è una farsa”, dichiara Andrea, che sottolinea come anche non essere nominati dal resto del gruppo, come è accaduto a lui, faccia parte della strategia del Grande Fratello: “Vuol dire che mi sono fatto apprezzare”. Poi la stoccata finale: “Lei in due edizioni del GF Vip non è arrivata mai in finale, mentre io partecipando ad una sola edizione ci sono arrivato“.

Parole che non sono passate inosservate, quelle di Andrea Zelletta. Giulia deciderà di replicare? Non ci resta che attendere! E voi, da che parte state?