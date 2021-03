“Auguri Chechu”, spunta la foto da bambina di Cecilia Rodriguez, nel post della sua mamma: la riconoscete?

Buon compleanno Cecilia Rodriguez! Oggi, 13 marzo 2021, la bellissima showgirl argentina compie 31 anni. Un giorno speciale per Chechu, che, come la sorella Belen, è uno dei personaggi più amati e seguiti del momento. Soprattutto sui social, dove il suo profilo conta ben 4,3 milioni di followers. Nel giorno del suo compleanno, siamo certi che per la bellissima argentina arriveranno tante dediche social, a partire da quella della sua dolce metà, Ignazio Moser. Ma ad aprire la danze, allo scoccare della mezzanotte, è stata mamma Veronica Cozzani. Sul suo canale Instagram, la mamma della Rodriguez ha postato uno scatto dolcissimo, che ritrae Cecilia da bambina. “Buona, dolce ma anche un po’ pazzerella”, avete visto il tenero scatto? Guardiamolo insieme!

Gli auguri speciali di Veronica Cozzani per la figlia Cecilia Rodriguez: la foto da bambina è dolcissima

In occasione del compleanno di Cecilia Rodriguez, mamma Veronica Cozzani ha condiviso un post dolcissimo sul suo canale Instagram. Una foto ricordo della piccola Chechu, in versione “mini”. Frangetta e biberon, sareste riusciti a riconoscerla vedendo lo scatto? I suoi occhioni sono sempre gli stessi. Diamo un’occhiata al tenero scatto:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Cozzani (@veronicacozzani)

“Che tu sia felice oggi e per sempre”, è lo splendido augurio che mamma Veronica invia alla sua Cecilia, nel giorno del suo 31 esimo compleanno. Un legame fortissimo, quello che Chechu ha con la sua famiglia, una delle cose più preziose per lei. Insieme al suo Ignazio Moser, col quale procede tutto a gonfie vele. La loro storia non ha avuto un inizio facile: i due si sono conosciuti nella casa del GF Vip nel 2017, quando Cecilia era però ancora fidanzata con Francesco Monte. Un inizio turbolento, ma alla fine ha vinto l’amore. Come mamma Veronica, anche Ignazio dedicherà un post alla sua bellissima compagna? I fan lo sperano! Intanto, non possiamo che mandare i nostri migliori auguri di cuore alla Rodriguez: buon compleanno Chechu!