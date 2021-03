Brando Giorgi, ricordate in quale reality l’abbiamo visto? E’ stato concorrente proprio in quel programma televisivo.

L’Isola dei famosi è iniziato soltanto da qualche giorno, ma ha già lasciato i telespettatori entusiasti, dato che la prima puntata è stata ricca di colpi di scena. La conduttrice, Ilary Blasi, ha aperto la diretta, salutando Alessia Marcuzzi, che come sappiamo, è stata la presentatrice delle edizioni precedenti. I naufraghi hanno dato già prova delle loro abilità, e hanno manifestato una grande forza e tanta grinta. Questa sera, giovedì 18 marzo, una nuova puntata è iniziata, esattamente la seconda. E sono stati presentati i nuovi naufraghi, che hanno già dovuto affrontare la prima prova. Ebbene, tra di loro non possiamo non citare Brando Giorgi, un attore che in questi anni ci ha conquistati con il suo talento. Giorgi, in passato, ha partecipato anche ad un famoso talent: ricordate quale?

Da pochissimo ha fatto il suo approdo a L’Isola dei famosi, Brando Giorgi, uno dei nuovi naufraghi che faranno parte di questa nuova edizione. Il naufrago, come sappiamo, è un noto attore, il suo talento l’ha portato a raggiungere un incredibile successo. In questi anni, l’abbiamo visto assumere i panni di numerosi personaggi, e ogni volta, ha dato il meglio di sè. Non tutti ricordano, però, che Brando Giorgi è stato concorrente in un famoso talent: ricordate quale? Ebbene sì, L’attore nel 2007 ha fatto parte del famosissimo programma Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci, lo sapevate?

Proprio qui, ha dato il meglio di sè destreggiandosi in meravigliose performance. Al momento, Giorgi è entrato a far parte della nuova edizione de L’Isola dei famosi, e sicuramente ci riserverà grandi sorprese.