Vincenzo Nemolato interpreta Gegè Di Giacomo in “Carosello Carosone”: di seguito vi parliamo del giovane attore

Il ruolo di Gegè Di Giacomo, storico cantante e batterista, in “Carosello Carosone” sarà interpretato dal giovane attore Vincenzo Nemolato. Per lui non è di certo la prima ‘chiamata’ importante. Di seguito infatti vi parliamo della carriera dell’attore, svelandovi anche alcune curiosità su di lui.

Chi è Vincenzo Nemolato

Vincenzo Nemolato nasce a Napoli nel 1989, ha 31 anni ed è uno degli attori emergenti del panorama artistico italiano. Ha perfezionato le sue capacità attoriali nel 2007 quando il Teatro delle Albe di Ravenna ha messo in scena nel quartiere Scampia a Napoli lo spettacolo “Ubu sotto tiro“, per la regia di Marco Martinelli. Lo spettacolo è un lavoro corale che coinvolge un centinaio di giovanissimi napoletani provenienti specialmente dai quartieri più disagiati, tra questi figura anche Vincenzo. Il valore sociale e artistico dello spettacolo attira plauso e approvazione di critica e pubblico, oltre all’aperto riconoscimento e sostegno di personaggi importanti come addirittura l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il famosissimo scrittore Roberto Saviano. Grazie all’iniziativa dello stesso Martinelli, nel 2007 inizia il progetto Punta Corsara, che punta a sviluppare un teatro nel quartiere di Scampia. È proprio grazie a questo progetto che Vincenzo vince una borsa di studio come attore, partecipando ai diversi seminari formativi che vantano la docenza di molti grandi attori e registi teatrali. Nel 2013 prende parte alla produzione di Le voci di dentro di Eduardo De Filippo per la regia di Toni Servillo, del quale è stata realizzata una versione televisiva trasmessa dalla Rai il 2 novembre 2014 diretta da Paolo Sorrentino. Ha esordito al cinema nel 2011 con il film La kryptonite nella borsa di Ivan Cotroneo. Nel 2015, invece, prende parte in un ruolo minore a Il racconto dei racconti di Matteo Garrone. L’anno successivo ha invece interpretato un personaggio secondario nella seconda stagione di Gomorra – La serie. Nel 2019 è protagonista di Paradise – Una nuova vita, opera prima di Davide Del Degan, presentato al Torino Film Festival.

Di recente invece, come abbiamo già detto, è stato protagonista nel cast di “Carosello Carosone“, film per la televisione diretto da Lucio Pellegrini e basato sulla vita del musicista Renato Carosone, in omaggio del centenario della sua nascita. Nemolato nel film ha interpretato il ruolo di Gegè Di Giacomo, storico cantante, batterista e componente del Complesso Carosone. Gegè era anche il nipote del poeta Salvatore Di Giacomo.