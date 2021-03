Drusilla Gucci ha già deciso cosa farà se dovesse vincere vincere il reality show de L’Isola dei Famosi: di seguito la sua rivelazione

Drusilla Gucci è nata nel 1994 a Firenze, ha 26 anni ed è la figlia di Umberto e Stefania Gucci, nonché pronipote dello stilista Guccio Gucci, celebre fondatore dell’omonimo marchio italiano. Drusilla però non lavora nell’azienda di famiglia, visto che essa non è più controllata dalla sua famiglia essendo passata alla holding francese Kering. Drusilla ha ben altre passioni: ama la lettura e la scrittura. Il suo sogno è quello di scrivere libri, anche se al momento non ne ha ancora pubblicati. Fino a poco tempo fa era estranea al mondo della televisione, di recente ha deciso di partecipare alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi. Chissà se dopo questa esperienza deciderà di lanciarsi nel mondo dello spettacolo o della recitazione.

Drusilla Gucci, cosa farà con il montepremi de L’Isola dei Famosi

Tra le sue passioni non abbiamo ancora citato quella per gli animali. Drusilla ama in modo smisurato gli animali e soprattutto i cavalli. La pronipote di Guccio Gucci ha dichiarato che, in caso di vittoria del reality show, devolverà l’intero incasso ad un’associazione che si occupa della salvaguardia degli animali. Un gesto veramente nobile da parte sua. Peccato che il percorso in Honduras di Drusilla si sia messo subito in salita. La ragazza è stata infatti nominata dal gruppo ed è finita al televoto insieme a Ferdinando Guglielmotti.

Riguardo alla vita privata di Drusilla, invece, sappiamo ben poco. La Gucci non ama parlare di sé, a meno che non si parli delle sue passioni. È molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove può contare su oltre quindicimila seguaci. Sul popolare social network pubblica spesso frasi tratte da libri o di suo pugno.