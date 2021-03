Conoscete la vita privata di Eduardo Scarpetta, sapete se ha una fidanzata? Vi sveliamo tutte le curiosità sul famoso attore che interpreta Renato Carosone in ‘Carosello Carosone’.

Il protagonista del film in onda su Rai Uno questa sera di 18 marzo 2021 è Eduardo Scarpetta. Il giovane attore interpreta Renato Carosone in ‘Carosello Carosone’, film in onda giovedì 18 marzo su Rai Uno. Eduardo Scarpetta è figlio d’arte: è il tris nipote del grande Eduardo Scarpetta, l’attore e commediografo, considerato l’inventore del teatro dialettale. Eduardo ha seguito le orme di famiglia, ha iniziato infatti a recitare quando aveva solo 9 anni. L’attore ha così deciso di seguire la sua passione ed oggi è uno degli attori napoletani più apprezzati! Lo ricordate vero in L’amica geniale? Ma siamo qui per svelarvi qualche curiosità sulla vita privata di Eduardo. Nessuno conosce la verità sulla sua vita sentimentale ma sui social è spuntato un indizio! Guardiamo insieme il post pubblicato: potrebbe essere lei la sua fidanzata?

Eduardo Scarpetta ha una fidanzata? Spunta un indizio social, la curiosità sulla vita privata dell’attore

Eduardo Scarpetta è molto riservato sulla sua vita privata. Il famoso attore napoletano, interprete di Renato Carosone in ‘Carosello Carosone’, sul suo canale social pubblica molti scatti che riguardano il lavoro. Ma in tante si chiedono: ha una fidanzata? Una risposta certa non l’abbiamo ma in uno dei suoi post si mostra al fianco di una bellissima ragazza. Si chiama Angelica e sbirciando il suo profilo Instagram abbiamo trovato delle foto insieme all’attore. Eccone una:

Napoletana anche lei, non sappiamo con certezza se è la fidanzata. Ma dai loro scatti insieme, qualcuno potrebbe dedurre che i due stiano insieme. Non abbiamo informazioni sul conto della giovane: apprendiamo dal web che lavora nel settore cinematografico. Questo un post pubblicato dall’attore, Eduardo, la scorsa estate insieme a lei:

In tante vorrebbero conoscere la verità: l’attore mantiene molto privata la sua vita sentimentale.